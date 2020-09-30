У Зеленского устроили унизительный допрос старика, отказавшегося обвинять Россию

30.09.2020, Киев, Вадим Москаленко

Витольд Фокин, первый премьер-министр «незалежной» Украины после распада СССР, подвергся во вторник унизительному допросу в Верховной раде – молодая поросль националистов не могла простить аксакалу его примирительные заявления на переговорах с республиками Донбасса, где Фокин является заместителем главы украинской делегации Леонида Кравчука.

Как передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», выступая на заседании Комитета по вопросам организации государственной власти, Фокин сначала пошёл на попятную, заявив, что признаёт трактовку Киева о том, что в Донбассе украинская группировка воюет с «боевиками и наёмниками». Но присутствующим этого покаяния оказалось мало.

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«Я дал интервью изданию «Страна UA», и прямо скажу – за всю свою долгую жизнь, я никогда не ощущал такого количества оскорблений, укоров и унижения, которые пришлось мне пережить. Клянусь, к этому я относился безразлично, но у меня есть семья, дети, внуки, которые, к сожалению, реагировали на эти вещи.

Во-вторых, я сразу хочу сказать вам, какова моя позиция по поводу того, что происходит в общем, в нашей стране, и в частности на востоке Украины. Я констатирую, что на востоке ведётся война против ВСУ, которую ведут боевики и наёмники из почти 30 стран мира.

Также я извинился перед теми людьми, которые возмутились тем, что я сказал, что против наших воинов на востоке Украины воюют повстанцы – это было не корректно, я согласен», – оправдался Фокин.

Однако депутат от президентской фракции «Слуга народа», глава комитета Андрей Клочко выразил неудовлетворение ответом Фокина, пояснив, что тот не называет РФ «агрессором».

«Господин Витольд Павлович, я хотел бы поблагодарить вас за то, что вы извинились, и за то, что перестали называть боевиков повстанцами. Но, к сожалению, я надеялся, что вы придёте и извинитесь за всё сказанное в рамках своего интервью и в рамках своей деятельности, и уйдёте и честью. Но сегодня на заседании комитета мы услышали, что РФ это – «контрагент», а не страна, которая напала на Украину. И что против Украины воюет 30 стран, а не Россия.

Вы сказали, что альтернативы Минским соглашениям нет, а такая позиция исключает возможность рассматривать другие форматы, и что мы должны проводить выборы, как нам диктует РФ.

Вы сказали про согласие с Россией, но какое согласие может быть со страной, которая на нас напала?

И самое ужасное, что вы сегодня сказали, что выборы в Донбассе существенно облегчили бы работу вашей группы. Я больше скажу – сдача Украины Путину тоже существенно облегчила бы вашу деятельность. Потом вы бы могли повесить себе красную звёздочку и сказать, что вы добились мира в нашей стране.

Поэтому у меня к вам вопрос: кто напал на Украину и чей Крым?», – спросил глава комитета.

Фокин ушел от прямого ответа, заявив, что на Украине свобода слова, и Клочко не имеет права задавать такие вопросы.

В свою очередь, депутат от «Слуги народа» Дмитрий Гурин раскритиковал допрашиваемого за несоответствие политике «украинских национальных интересов».

«Уважаемый господин Фокин, скажите, сколько раз за шесть лет войны вы были в зоне АТО? Общались ли вы с ветеранами или семьями погибших? Если бы вы там побывали, у вас бы не возникало вопросов о российских войсках. Потому что я был там и видел российское оружие. Когда мы говорим про мир, мы не должны говорить про мир на любых условиях.

Если мы говорим про амнистию, то мы не должны говорить про амнистию всем, в том числе военным преступникам, которые пытали наших ребят, и тут не может быть никакой амнистии по любым международным правилам.

А если мы говорим про особый статус для Донецкой и Луганской области, тогда посчитайте, сколько крови и сколько погибших украинцев было за освобождение Попасной, Лисичанска и Северодонецка.

Тогда давайте всё-таки отстаивать украинские интересы в Трехсторонней контактной группе, а не быть, кем вы там являетесь – президентом по экономическим и гуманитарным связям с РФ», – отчитал Гурин престарелого переговорщика.

«Я пришёл из-за того, что меня пригласили сюда – для того, чтобы я высказал свою позицию. Выслушивать подобные реплики я не имею ни желания, ни времени. Скажу только одно – в качестве кого я должен был быть на этих позициях? И вы сами там много раз там были?» – ответил Фокин.

Итогом заседания стало голосование за принятие обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о недопустимости подобного «пророссийского» поведения на переговорных площадках и призыв приостановить полномочия Витольда Фокина в ТГК.