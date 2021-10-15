Forbes: «Все кончено. Украина брошена на съедение волкам»

15.10.2021 11:35 (Мск), Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Запад больше не станет помогать украинскому политическому режиму инвестициями и финансовой помощью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет влиятельный американский деловой журнал Forbes.

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Автор обращает внимание, что Украина столкнулась с серьезным кризисом: сегодня объем угольных запасов составляет примерно 800 000 тонн, а их должно быть ближе к 2.5 миллионам.

«Россия вряд ли придет на помощь. Это может вызвать усиление политической борьбы за партию «Слуга народа» и еще больше подорвать доверие населения к Зеленскому. Но виновата в этом не только Украина. В определенном смысле ее бросили на съедение волкам. Ее союзники не такие уж и близкие. Самой близкой союзницей была Россия. Но видимо, все кончено», – отмечается в статье.

Издание прогнозирует, что рейтинги Зеленского могут еще больше просесть из-за офшорных разоблачений («Досье Пандоры»), сохраняющейся коррупции, роста цен на энергоресурсы и нескончаемой борьбы с Россией.

«Запад вряд ли станет выручать Украину финансовой помощью и иностранными инвестициями. У администрации Байдена неслыханные трудности внутри страны: хаотичный, неорганизованный уход из Афганистана, рост инфляции, сбои в цепочках поставок, очередное превышение лимита государственного долга, тупиковая ситуация с законом о бюджетных ассигнованиях.

В этих условиях у Белого дома просто нет времени заниматься украинскими проблемами. Это плохо для «Слуги народа», а также для перспектив иностранного бизнеса на Украине, который надеялся, что она станет самой крупной и самой лучшей постсоветской страной для вложения инвестиций», – резюмирует журнал.