«Формула Бени» и сиськи «правосека»

21.10.2019, Харьков, Яков Бабаевский

На прошедшей неделе в Харькове кто только не мерялся патриотизмом…Посмотрев на акции «Нет капитуляции!» и шествия нациков 14 октября, городская власть решила сыграть на контрасте и расписаться в лояльности к президенту «в поисках мира». Причем расписаться так, чтобы Зеленский не сомневался: Кернес и его команда не только полезны, но и крайне необходимы ему. Ведь в связи с «формулой Штайнмайера» то и дело наблюдаются «вспышка справа, вспышка слева» во Львове, Луцке, Кропивницком, Полтаве, где органы местного самоуправления заявили о недопустимости «формулы Штайнмайера». А тут Харьковский горсовет демонстрирует похвальное благоразумие, призывает погорячившихся львовских, луцких, кропивницких, полтавских коллег отозвать свои решения.

Логично, что местная власть в Харькове расходится во мнениях с львовскими или полтавскими «некапитулянтами»: «Мы считаем «Формулу Штайнмайера» единственным на сегодня реальным путем к прекращению войны». Но тут же в обращении звучит формулировка, несусветная по своей кондовости и убогости: «Отвод войск не является отступлением, а является шагом вперед к еще большему прекращению огня, а значит, и смертей». Возможно, городской власти уже нужно сделать шаг вперед, «к еще большему умножению на ноль» своих спичрайтеров, готовивших обращение к президенту и депутатам. Ну, или хотя бы отправить авторов текста на принудительные курсы повышения квалификации — за глумление над языком и здравым смыслом.

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Но дальше и сама трактовка «формулы Штайнмайера» дается Харьковским горсоветом от вольного, как это и принято на Украине. Конечно, местной власти в этой трактовке еще очень далеко до Дарки Олифер, пресс-секретаря Кучмы, — но попытка должна быть засчитана… Нет смысла подробно цитировать этот документ. Можно лишь предположить, что он рассчитан на «упоротую» свидомую аудиторию или на умеренных сограждан, склонных к национал-патриотизму… И, чтобы объяснить преимущества «формулы Штайнмайера», задействована понятная им риторика.

Хорошо известны способности Кернеса мимикрировать под нужды любой власти. Сегодня от топит за «формулу Штайнмайера», завтра может топить за какую-нибудь формулу красного кубанского казака Райхельгауза… Но есть у харьковского мэра и еще одна неоспоримая способность — удержаться на плаву, добиться своего в ситуации, когда на нем уже поставили крест. В последние месяцы часто говорилось о том, что Кернесу на следующих местных выборах ничего не светит, что команда Зеленского подомнёт под себя Харьков и Одессу. Результаты парламентских выборов в мажоритарных округах действительно свидетельствовали в пользу таких прогнозов. Но даже если местные выборы здесь состоятся не осенью 2020 года, а весной, то у команды Зе есть еще множество шансов обгадиться. Она и сейчас-то успешно «делает под себя» — всеми своими рябошапками и гончаруками. А то ли еще предстоит…

И здесь уже проступает другая формула. Назовем ее «формулой Коломойского». Она просчитывает не сегодняшнюю, а будущую политическую конфигурацию. Летом 2019 года почти все харьковские мажоритарные кандидаты, имеющие «зеленую метку» от президента, попали в парламент. Но к моменту местных выборов рейтинг «Слуги народа» неизбежно сдуется. И дело не только в вероятных результатах местных выборов. «Формула Коломойского» просчитывает еще и сроки, в которые большинство населения разочаруется в «слугах народа» и начнет ненавидеть партию власти. А многочисленные грантососы, сомнительные «кризисные менеджеры» и просто глуповатые люди с улицы, набранные «по объявлению» и заполнившие парламент после трускавецких тренингов, уже сейчас успешно приближают этот момент истины.

И, скорее всего, Коломойскому было понятно раньше, чем Зеленскому, что менять, например, мэров Одессы и Харькова на новые лица из «команды Зе» не так уж и нужно. Вернее даже, совсем не нужно. Рано или поздно окажется, что «слуги народа» уже презираемы повсеместно, а вот старые кони борозды не портят… Политическую силу Труханова и Кернеса во время парламентских выборов связывали с Коломойским. Она прогнозируемо не попала в Раду, любезно предоставив «Слуге народа» возможность облажаться там со временем. Но сейчас, когда Зеленский слышит «нет капитуляции!» от местных советов Львова, Луцка, Полтавы, Кропивницкого, ход событий как бы подсказывает ему, что опереться можно будет как раз на новых союзников в Харькове и Одессе. Своим обращением Харьковский горсовет откровенно предлагает себя в качестве опоры. Но предполагается и нечто большее. Прочитывается прозрачный посыл от Коломойского: «Ну что, сынку, помогли тебе твои рагули? А без нас (то есть без меня) тебе никак».

«Турбоатом», промышленный флагман Харькова, «внезапно» выступил с инициативой о переименовании станции метро «Московский проспект» в «Турбоатом». И горсовет с готовностью принял решение о переименовании. Еще один сигнал президенту Зеленскому: мы тут никакие не сепары, а патриоты, ничем не хуже рагулей и свидомитов (Владимир Александрович, не надо менять шило на мыло, лучшего союзника, чем сегодняшняя городская власть, вам и не сыскать). А чтоб рабочие «Турбоатома» не сомневались в том, что они патриоты, ничем не хуже рагулей и свидомитов, начальники цехов получили распоряжение вышестоящего начальства «направить работников в районный военкомат для получения военно-учетного документа».

Каких вам еще не хватает доказательств, Владимир Александрович, что Харьков — патриотический город?

Правда патриотизм здесь сразу же отодвигается на задний план, как только заходит речь о Барабашовском рынке. Нардеп Александр Фельдман (нынче он состоит в Оппозиционной платформе — За жизнь»), хозяин «Барабана», скорее всего будет тягаться с Кернесом за кресло мэра. И уже поговаривают о ситуативном союзе Фельдмана и Авакова.

В тот день, когда горсовет принял обращение о поддержке «формулы Штайнмайера», профельдмановская часть барабашовской общественности пришла, что высказать свое «фе» Кернесу: «нет рейдерству!» и всё такое. Дескать, запланированное строительство дороги в районе рынка бьет по их рабочим местам. Кернес ответствовал: «Все ваши свисты и проплаченные ваши действия на меня не действуют. Что вы кричите «ганьба»? Кому вы кричите «ганьба»? Вы идете на рынок и кричите «ганьба», когда с вас деньги там собирают. Дорога будет построена».

Новейшая история помнит Александра Фельдмана борцом то с фашизмом и антисемитизмом, то с сепаратизмом, теперь с Кернесом и «Нацкорпусом» одновременно. Исчерпывающе объяснила этот когнитивный диссонанс одна из читательниц сайта «112», оставившая комментарий под очередной профельдмановской агиткой: «Фельдман кипишует, не из-за конфликта с Гепой, а из-за конфликта с предпринимателями Барабашово, которым Фельдман когда-то продал эти магазины, но пользуясь тем, что земля находилась у него в аренде, продолжал доить предпринимателей, а теперь люди, заплатившие за свои жестяные домики десятки, а некоторые сотни тысяч долларов, уловив момент, стали заключать с городом прямые договора и Фельдман завизжал, сначала на информресурсах Авакова он целый год кричал, что это все сепаратисты, а теперь побежал к Медведчуку и Бойко и кричит, что это все националисты».

Показательным был и скандал с журналисткой порошенковского канала «Прямой», которая пыталась выдать акцию барабашовцев под стенами горсовета «за все хорошее против всей фигни» за патриотический протест «нет капитуляции!».

Ну, а в субботу патриотическая общественность решила ударить яйцами по автопробегу партии Шария. Правда, метание яиц было вялым и неубедительным. Над чем и посмеялся Шарий в своем видеоблоге. Заодно высмеял смешные уши недоросля-патриота, метнувшего пару яиц, и смешные сиськи главного харьковского «правосека» Лихоты.



Последний успешно драл глотку в цивилизационном споре с местным представителем партии Шария, аргументы которого совсем не слышны на видеоролике.



При этом Лихота не менее успешно напирал сиськами, вытесняя идеологического неприятеля из «серых зон». Шарий оценил эту неординарную способность главы харьковского «Правого сектора» — меряться патриотизмом и сиськами.

