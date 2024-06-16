«Формула мира – это война»: Киевский диджей на суржике сделал клип к саммиту в Швейцарии

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Киевский музыкант, скрывающийся под псевдонимом «Tovarish Zaichik», опубликовал клип «Формула мира – это война», приуроченный к открытию в Швейцарии саммита, где обсуждается победа над Россией в военном конфликте на Украине.

Автор начинает текст на украинском языке, плавно переходя на суржик: «Де руський мир був – там буде війна. Подана к пиру глобальних вампиров с кровью и хреном наша страна».

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Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее этот же диджей выпустил нецензурный клип на День потери легитимности Зеленского.