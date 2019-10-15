15.10.2019, Киев, Игорь Петров
 
Минский процесс, Политика, Украина
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Формула Штайнмайера развалит Украину

Принятие Верховной радой Украины законов, направленных на имплементацию Минских соглашений приведет к гражданской войне и развалу Украины.

Об этом в эфире Еспресо.TV заявил участник военный врач-майданщик Всеволод Стеблюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это может открыть «ящик Пандоры» и привести к потере независимости страны. Это может спровоцировать волнения, которые могут быть использованы нашими врагами. У нас очень сильные сепаратистские движения на Закарпатье. Патриотически настроенные граждане рассказывают, что просто чувствуется, что есть внешнее влияние которое подогревает этот сепаратизм. Уже был заброшен пробный шар со стороны Румынии.
Необдуманное принятие этого закона, протаскивание его через Верховную раду приведет к вспышке уже настоящей гражданской войны, к потере независимости», – сказал Стенблюк.

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