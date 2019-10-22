«Формулу Штайнмайера» объявили принуждением к капитуляции РФ

22.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Западные кураторы Украины вспомнили о «формуле Штайнмайера», чтобы попытаться обмануть Москву и заставить её капитулировать на политическом поле.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил замдиректора Института стран СНГ Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Более интересным является вопрос – а почему вспомнили про «формулу Штайнмайера»? Ей уже года три, и никто на Западе про неё не вспоминал. Тот же Штайнмайер про это не вспоминал. Только Россия вспоминала, но на Западе этого не видели.

А тут все так озаботились. Руководству Украины стали демонстративно выкручивать руки – мол, примите «формулу Штайнмайера», и это самое руководство начало разыгрывать сцены: «Мы боремся, не хотим, но нас сейчас принудят». Правда, недавно было опубликовано письмо, что на «формулу Штайнмайера» они согласились ещё летом, а для публики разыгрывали такой спектакль, в конце концов их уломали.

Зачем это нужно – ответ очевиден. Военным способом решить проблему Донбасса, при полном одобрении его «партнёров» на Западе, не смог. Экономически заставить Россию сдать Донбасс, через санкции, не удалось – пять лет давят, Россия и Европа несут потери, результат для Европы нулевой. И вот сейчас попытались перевести борьбу на политическое поле», – отметил Шишкин.

По его мнению, таким образом Запад пытается не только заставить Владимира Путина официально признать Владимира Зеленского украинским президентом, но и заставить Москву капитулировать, сдав Донбасс Киеву.

«Тем более что возникло ещё одна проблема – ведь Зеленского наш президент де-юре так и не признал. Да, были телефонные разговоры, но не более того, официального признания не последовало. И вот тут у его кураторов на Западе и возникло это желание – провести «нормандскую четвёрку» для того, чтобы президент России встретился с Зеленским, а это уже и есть признание.

Во-вторых, нужно втянуть Россию в капитуляцию на политическом поле через компромиссы. И вот тут Запад вспомнил про «формулу» и говорит: «Давайте мы эту формулу сейчас применим, вы же видите, там же нацики митинги устраивают, он еле-еле может это пробить. Поэтому давайте пойдём на компромисс». Но, судя по всему, Москва на это не пошла и поставила условие, что перед «нормандской четвёркой» давайте подпишем, что будет сделано, как это будет выполняться, какое будет главное наполнение этой формулы», – резюмировал эксперт.

Примечательно, что на Украине «формулу Штайнмайера» называют принуждением к капитуляции Киева и даже проводят акции протесты под лозунгом «Нет капитуляции».