Форс-мажоры с дубинками займутся русским языком во Львове

17.01.2019, Киев, Владимир Гладков

Львовский окружной административный суд отменил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта в Львовской области.

Об этом сообщили в исполкоме общественного движения “Украинский выбор”, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Львовский окружной административный суд 16 января 2018 года в полном объеме удовлетворил иск Общественного движения «Украинский выбор – Право народа», признал противоправным и недействительным решение Львовского областного совета VII созыва от 18 сентября 2018 года № 745 «О моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории Львовской области», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе судебного разбирательства были приведены факты, показавшие, что Львовский облсовет нарушил статью 10 Конституции Украины, которой гарантируется «свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины», а также ряд норм украиснкого законодательства.

Кроме того, принятое во Львове решение вступило в противоречие с рамочной конвенцией Совета Европы о защите национальных меньшинств и Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств. Причем оба эти документа ратифицированы Верховной Радой.

В свою очередь киевский журналист Владимир Скачко полагает, что отмене одиозного решения Львовского облсовета пока рано радоваться.

«Самые классные юристы и самые классные адвокаты, которые знают право, которые умеют проходить между капельками – это люди Краснова и люди Медведчука. Просто у Порошенко до такой степени юридические тупари, что они не могут противостоять на ниве закона», – заявил в эфире телеканала «Россия-1» Скачко.

Он полагает, что решение суда продлится до того момента, пока Киеву не понадобится новая волна псевдопатриотизма.

«Но найдётся сила, найдётся Верховный суд, приедут люди то ли с форс-мажорными чемоданчиками, то ли с дубинками, и всё перерешится, если это понадобится. Если понадобится возбуждать патриотизм и обвинять Россию во всё плохом», – добавил журналист.

Напомним, вслед за Львовом «русскоязычный культурный продукт» был запрещен местными властями на Волыни и в Житомирской области.