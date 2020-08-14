14.08.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Белоруссия, Колониальная демократия
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Фото европейского дипломата в Минске поразило эксперта


Политолог Владимир Корнилов язвительно прокомментировал снимок, сделанный во время визита европейских дипломатов на место гибели одного из участников акции протеста против Александра Лукашенко в Минске. Манифестант, согласно официальной версии, погиб во время попытки бросить самодельное взрывное устройство в силовиков, а ранее имел судимость за причастность к убийству.

Корнилов обращает внимание на то, что европейский дипломат даже не утруждает себя имитацией скорби по погибшему.

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«Послы ЕС на месте гибели некоего протестующего в Минске. Обычно же с таким видом и скорбят по погибшему, верно?

Интересно, а кто-то из этих послов поинтересовался именем погибшего, его семьей, помощью ей? Вообще никому из них это неинтересно. Поскольку, как вы понимаете, не о погибшем эта майданная технология», – отмечает эксперт.

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