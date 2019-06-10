10.06.2019, Киев, Михаил Рябов
 
Выборы, Политика, Украина
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Фото разжиревшего Яроша стало объектом насмешек

Фото изрядно набравшего килограммы после пребывания в Верховной Раде основателя экстремистского «Правого сектора» Дмитрия Яроша и других националистических вождей, сделанное на съезде, где радикалы заявили о совместном походе на выборы в Верховную Раду, стало объектом насмешек.

«Нацисты пошли уже не те. Им бы в спортзал для начала, а затем уж украинский порядок наводить. А то за пять лет довольствия у государственной кормушки изрядно заплыли жирком», – комментирует снимок представитель правозащитной группы «Успiшна варта» Наталья Наталина.

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Она полагает, что поход объединенных националистов на выборы сулит неприятности партии Петра Порошенко, которая использует те же лозунги.

«Главным врагом объединения праворадикалов, созданного сегодня, на выборах в Раду будет не “Оппоплатформа” или “Оппоблок”. А Порошенко и его “Европейская солидарность”.

Очевидная причина этого – электоральные базы Порошенко и праворадикалов ОЧЕНЬ сильно пересекаются.

И Порошенко сам загнал себя в эту ловушку, когда решил прикрывать свою коррупцию “Армией, мовой, вирой”. Привет “львовской школе политтехнологов” во главе с Олегом Медведевым и Игорем Грынивым…

Все это – тяжелая артиллерия и убийцы рейтинга «Европейской солидарности».

Сейчас задача Порошенко – выстроить линию защиты. Прежде всего, выставить по другую сторону своих «правильных патриотов», таких как С14»,- рассуждает Наталина.

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