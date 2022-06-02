Фотографии «Королевы красоты» вызвали шок в Крыму и злорадство на Украине

Второй день с соцсетях не утихают страсти вокруг конкурса «Королева красоты – Крым. Весна 2022». Из 20 участниц короны получили четверо, но обсуждается только одна – Ольга Валеева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Внешность девушки вызвала неоднозначную реакцию, вплоть до «кого вы ставите в пример молодежи». Причина – татуировки на теле и увеличенные губы, что, в прочем, среди молодежи сейчас и является мейнстримом, и не только среди молодежи.

В пылу осуждений и обсуждений, пользователи соцсетей упускают тот факт, что Валеева получила титул «Миссис – королева красоты», то есть женщина молодая, но уже не юная. Ольге 34 года, у нее двое детей, она танцует и преподает танцы, и всю свою харизму и артистичность показала перед жюри конкурса, за что получила высокую оценку. Ведь в титуле «Миссис» внешность уже не самое главное.

Особые ценители географии прошлись по месту рождения Валеевой – город Полтава, хотя последние несколько лет перед переездом в Крым конкурсантка жила в Санкт-Петербурге. К чести победительницы отметим, что в перепалки с хейтерами она не вступает и считает виной всему неудачные фотографии, на которых «сама на себя не похожа».

К публичности Валеева тяготеет давно, несколько тел тому она участвовала в телешоу «Давай поженимся», где искала «татуированного бородача». Нынешний скандал при умелой информационной конвертации может принести девушке желаемую известность. Собственно, как и конкурсу красоты, коих в Крыму проходит бесчисленное множество.

Так или иначе, на Украине фотографии крымской победительницы уже вызвали нескрываемое злорадство.

«Если бы не такая мисс Крыма 2022, то там были бы солдаты НАТО», – язвит обслуживающий экс-президента Петра Порошенко политолог Алексей Голобуцкий.

Любитель скандалов и «сам себе скандал» блогер закрытого «Эха Москвы» Александр Горный с сожалением констатировал, что Крым опять оскандалился. Причем даже вне пределов России.

«Стандарты красоты у всех разные, на вкус и цвет товарищей нет, но вот образ мисс красоты у многих не вяжется с силиконом и татухами. Какой пример подаётся юным и неокрепшим разумом молодым дивам, которые могут посчитать, что образ Ольги и есть идеал современной красоты. Есть предположение, что за неё кто-то хорошо забашлял, что вполне не вызывает удивления, но увы, Крым опять попал в скандал, который вышел далеко за пределы не только Крыма, но и России. Увы, в последние годы мы практически ничего не слышим хорошего и позитивного про полуостров, Крым славится своими тёрками и скандалами. Многие могут мне возразить и сказать, что именно скандалы и накручивают просмотры и будут правы. Но вот почему Крым не может прогреметь на весь мир чем-то позитивным? Почему в Крыму не могут запускать мощные позитивные инфоповоды да ещё в преддверии непростого турсезона?» – задает вопрос Горный.

Он напоминает, что в Крыму были и другие конкурсы красоты, но информация о них не так расходилась в соцсетях.

«Несколько лет назад в Саках в госпитале им. Бурденко проходил конкурс красоты сред девушек, судьба которых была очень непроста и многие оказались прикованы к инвалидной коляске. Но, несмотря на трагедию, они были прекрасны в своих платьях, они были максимально женственны и скромны. Победила Юля Михайлова из Донецка, которая в 2015 году ехала в троллейбусе и попала под ракетный обстрел националистов. Она выжила, потеряла ручку и ножку, но благодаря помощи Олега Царёва ей смогли сохранить жизнь», – пишет Горный.