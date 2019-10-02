Фракция Зеленского объявила о намерении выйти из минского формата

02.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Вчерашнее подписание сторонами на переговорах, включая Украину, «формулы Штайнмайера», определяющей механизм предоставления Донбассу особого статуса, является лишь чисто технически шагом, не имеющим последствий.

Об этом в кулуарах Верховной рады заявил глава президентской парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это просто технический шаг для того, чтобы перейти в «нормандский формат». Все люди говорят, у кого я спрашивал, что нужно перейти в другой формат, в «нормандский формат». Мы не в «нормандском формате» сейчас, мы в «минском формате». Мы хотим перейти в «нормандский формат». Для того, чтобы перейти в «нормандский формат», был сделан технический шаг, который дает нам надежду, что мы перейдем в этот формат.

В этом формате еще очень много неопределенностей, в том числе, все говорят: «Это зрада, какой-то закон будет принят». Такой закон не может быть принят вообще в какое-то быстрое время, у общества будет очень много возможностей высказываться, выйти на улицы, протестовать, если им что-то не нравится, работать с депутатами, в комитетах, экспертами и так далее. Сейчас же нет даже закона такого», – заявил Арахамия.