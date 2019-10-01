Украина подписала формулу Штайнмайера на переговорах в Минске

01.10.2019, Москва, Михаил Рябов

Члены украинской делегации на переговорах в Минске подписали согласие соблюдать так называемую формулу Штайнмайера, по которой будет происходить урегулирование конфликта в Донбассе. Об этом «ПолитНавигатору» сообщил источник в делегации ЛНР.

«Подписали все участники сегодняшней встречи – Украина, ЛДНР, РФ, ОБСЕ», – сказал собеседник.

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«Формула Штайнмайера» — предложения бывшего министра иностранных дел Германии, ныне президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по закреплению за Донбассом особого статуса, а также амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. Формула предполагает, что в день проведения выборов в ЛДНР на Украине на временной основе начнет действовать закон об особом статусе этих территорий, а после выводов ОБСЕ о честном проведении выборов – на постоянной основе. Российская сторона настаивает, чтобы автономный статус Донбасса был закреплен в Конституции Украины, чтобы исключить возможность его отмены как простого закона.

Ранее в Москве заявляли, что подписание делегацией Украины согласия следовать формуле Штайнмайера является условием для встречи в «Нормандском формате».

Украинские националисты, напротив, считают выполнение Минских соглашений капитуляцией Киева.

Накануне президент США Дональд Трамп призвал украинского президента договариваться с российским лидером Владимиром Путиным.

«За последний, довольно короткий промежуток времени, вы действительно добились некоторого прогресса с Россией. Я слышал, большой прогресс был достигнут. Просто продолжайте. Было бы неплохо положить конец всей этой катастрофе… Я действительно верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я очень надеюсь, что вы и президент Путин соберетесь и сможете решить вашу проблему. Это было бы огромным достижением», – сказал Трамп в ответ на просьбы Зеленского поддержать Украину в борьбе за возвращение Донбасса и Крыма под контроль Киева.