Франция и Германия должны ответить за предательство Грузии и Украины – Данилов

04.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В 1991 году Германия и Франция якобы давали Украине и Грузии какие-то гарантии неприкосновенности их границ, а значит, должны понести ответственность за несоблюдение договорённостей.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия и Франция являются экономическими и политическими партнёрами РФ. И нам это очень неприятно, потому что именно эти две страны в 2008 году отказали в ПДЧ, когда почти всё уже было готово, Грузии и Украине.

И мы помним, что в 2008 году на Грузию напала РФ, и имеем сегодня ситуацию, что они на определённое время лишились части своей территории. После этого у нас есть ситуация с оккупированным Крымом, и так далее», – сказал он.

По мнению Данилова, Франция и Германия должны нести ответственность за то, что Грузия и Украины лишились части своих территорий.

«Должны ли нести за это ответственность Германия и Франция? Я считаю, что должны. Потому что кроме экономического взыска есть и политические вещи. Если вы говорите о демократии, о свободе, и что вы цените каждую страну, то та ситуация, которая была в 1991 году, когда договорились, что те страны являются неприкосновенными. И сегодня, когда одна страна это всё нарушает, а они выражают какую-то обеспокоенность – мы считаем, что это слишком мало в современном демократическом мире. Эта обеспокоенность была в 1938, 1939, и известно, чем закончилось», – резюмировал чиновник.

Напомним, ранее капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах объяснял, что Будапештский меморандум не содержит никаких гарантий защиты Украины, поэтому Киеву надеяться не на что. Это же подтверждали и немецкие эксперты.

Более того, даже в Киеве признавали, что первой нарушила Будапештский меморандум именно Украина, заявив о курсе на интеграцию в НАТО.