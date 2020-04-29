29.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Германия, Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина, Франция
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Франция и Германия продемонстрировали подлость в минском процессе


Создание в рамках минского процесса Консультативного совета было заблокировано не только Киевом, но и европейскими партнерами Украины.

Об этом в авторской колонке на страницах «Известий» пишет директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он напоминает, что в парафированном протоколе ТКГ зафиксировано, что в состав совета будут входить 10 представителей от Украины, 10 — от Луганской и Донецкой областей, а также по одному представителю с совещательным голосом от ОБСЕ, России, Франции и Германии (по согласию).

«Несмотря на то что договоренности о создании этого органа были парафированы всеми сторонами переговорного процесса, на последующих заседаниях украинские партнеры отказались от учреждения этой структуры. Предлогом стало отсутствие реакции на инициативу со стороны европейских партнеров», – отмечает политолог.

Он также указывает, что в мировой практике существует проблема, когда изначально посредники впоследствии становятся на защиту позиций одной из сторон конфликта.

«Очевидно, что европейские партнеры, такие как Германии и Франция, в публичных, официальных заявлениях пытались сохранить видимость беспристрастности. Но нынешняя ситуация недвусмысленно демонстрирует: коллеги из ЕС заняли однозначную позицию, причем более радикальную, чем Украина. Они фактически заблокировали создание совета, об учреждении которого Украина, Россия и донбасские республики уже договорились», – подчеркивает автор.

«Свои аргументы европейские партнеры стараются не высказывать в публичной плоскости, но становится понятно, что главной проблемой для них становится повышение статуса представителей ДНР и ЛНР. Исходя из этого возникает вопрос: почему реальные шаги, направленные на урегулирование конфликта в Донбассе и облегчение жизни миллионам людей, должны зависеть от государств, которые считают первоочередными свои геополитические цели, а не создание условий для прекращения войны?», – задается вопросом  Денисов.

«Все понимают сложность ситуации для руководителей Германии и Франции. Они фактически загнали себя в угол, увязав нормализацию отношений с Россией с фактором урегулирования конфликта в Донбассе. Но когда на кону в очередной раз оказываются жизни простых людей, следует задуматься, правильная ли это стратегия», – резюмирует политолог.

Ранее, как сообщал ПолитНавигатор, киевские СМИ закатили истерику из-за декларации о создании Консультативного совета.

В итоге команда президента Украины Владимира Зеленского саботировала создание консультативного органа.

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