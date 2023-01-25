Франция изучает возможность поставки Киеву танков Leclerc – но боится отравить им репутацию

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Франция продолжает изучать возможность отправки своих тяжелых танков Leclerc на Украину, но вопрос помощи Киеву не ограничивается поставками того или иного оружия, заявила 25 января премьер-министр Элизабет Борн.

В тот же день министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские тяжёлые бронемашины AMX10 RC будут доставлены на Украину в феврале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается танков Leclerc, мы продолжаем наш анализ с Министерством вооруженных сил. Но вопрос помощи для Украины не ограничивается поставками того или иного оружия», – заявила Борн, выступая в парламенте Франции.

Как отмечают французские СМИ, Франция уже предоставила Киеву свою современную артиллерийскую систему Caesar, систему противовоздушной обороны Crotale, а совсем недавно пообещала передать лёгкие колёсные танки AMX-10 RC.

Именно 25 января министр обороны Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые 14 бронемашин AMX-10 RC будут доставлены на Украину до конца февраля 2023 года, а всего ожидается поставка Киеву 40 таких машин.

По информации Radio France Internationale, высокопоставленные французские военные чиновники задаются вопросом, будут ли французские танки полезны в условиях, когда украинским вооружённым силам приходится обучаться обращению с широким спектром сложного западного оружия.

«Политических возражений нет, – сказал источник в Министерстве обороны Франции на условиях анонимности. – Мы просто задаёмся вопросом, не окажутся ли Leclerc «отравленной чашей». Цель состоит в том, чтобы быть полезным и эффективным».

Франция имеет около 200 тяжёлых танков Leclerc, которые были произведены оборонной группой Nexter System. У них такие же возможности, как у немецких танков Leopard 2 – в частности, 120-мм пушка, способная поражать цели на расстоянии до четырех километров, – но ни одна европейская армия, кроме французской, не использует их.

«Украина запрашивает не Leclerc, а системы Caesar и Crotale», – добавил источник во французском Министерстве обороны.

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о поставках французских тяжелых танков Киеву, заявил 22 января, что на данный момент «ничего не исключено».

Как сообщал «ПолитНавигатор», власти Франции пообещали поставить Киеву боевые машины AMX-10 RC со 105-миллиметровой пушкой, которые в отдельных странах классифицируются как «лёгкие колёсные танки».