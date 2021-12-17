Франция ломает британский план по отуречиванию Армении

В Брюсселе европейские чиновники уговаривают Ереван пойти на уступки Баку и пытаются представить себя в качестве посреднической стороны. Тем временем, Азербайджан выставляет себя важным партнером для НАТО (что было продемонстрировано во время встречи Алиева и Столтенберга), повышая свои ставки и стартовые условия с целью получения безоговорочной поддержки со стороны США и Запада на переговорах. А в игру вмешивается еще и Франция, явно путая все карты и стремясь повлиять на процессы, происходящие на Кавказе уже в противовес Турции.

Такой напряженной выдались дни интенсивных переговоров в рамках саммита «Восточное партнерство» между премьером Армении и президентом Азербайджана на территории ЕС, а именно в Бельгии, где стороны конфликта попытались прийти к какому-то компромиссу при участии бюрократов Евросоюза. Но в целом такая поездка в ЕС двух глав государств в конечном итоге оказалась выгодна в первую очередь Баку, так как закрепляет результаты прошлогодней военной победы при участии Турции и ноябрьских столкновений в районе Зангезурского коридора.

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Так или иначе, основные договоренности сторонами уже были достигнуты в Сочи 26 ноября во время переговоров при посредничестве Владимира Путина, о чём мы уже писали в своём материале. И может показаться, что роль председателя Европейского совета Шарля Мишеля во время данной встречи 14 декабря свелась лишь к тому, чтобы заверить их и со стороны Европейского союза, дав своё «добро» на дальнейшее урегулирование конфликта как в Нагорном Карабахе, так и на границе между двумя бывшими советскими республиками.

Переговоры с участием Шарля Мишеля.

Но всё намного сложнее. Да, в своём информационном сообщении Шарль Мишель заявил следующее:

«Премьер-министр Пашинян и президент Алиев подтвердили, что ключевые обязательства, взятые в рамках двух трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, будут выполнены и что договоренности, достигнутые в Сочи 26 ноября 2021 года, должны быть реализованы».

Для этих целей ЕС даже намерена оказать консультативную и организационную помощь в деле проведения делимитации и демаркации границ двух стран.

«ЕС предоставит миссию экспертов / консультативную группу для поддержки вопросов делимитации и демаркации границ путем оказания технической помощи обеим странам», – упоминается в сообщении председателя Совета ЕС.

Но в действительности, интерес Шарля Мишеля во время переговоров был в первую очередь направлен на интеграцию Армении и Азербайджана в экономическую схему ЕС. Об этом он и не скрывает, отметив, что главы двух стран обговаривали с ним торгово-экономические партнерские отношения и самое главное – вопросы формирования экономической консультативной платформы «для укрепления доверия, содействия мирному сосуществованию и расширению экономического сотрудничества».

На самом деле это означает, что замирение между двумя республиками на условиях Азербайджана и Турции в целом выгодно Евросоюзу, так как перенаправляет транспортные и энергетические потоки нефти, газа и полезных ископаемых из Центральной Азии через Каспий, Баку и далее через Зангезурский коридор в Анатолию и далее в Европу. И всё это в обход территории России. А для успешности реализации данного плана, за которыми стоит Лондон и Вашингтон, и важно как раз склонить Ереван к такому соглашению, в результате чего он будет экономически и геополитически интегрирован в «тюркский мир».

Поэтому и основная суть переговоров свелась к запуску железнодорожного сообщения. Это такая затравка для Армении, с целью показать экономическую выгодность такого шага в качестве промежуточного этапа к выполнению прежних договоренностей по результатам второй Карабахской войны в деле обеспечения азербайджанского транспортного маршрута через Зангезур.

Не зря армянский премьер Никол Пашинян уже поведал о том, что на этих совместных переговорах в Брюсселе была подтверждена договорённость с Азербайджаном о перезапуске железной дороги.

«В ходе трёхсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договорённость с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги», – отметил Никол Пашинян на своей странице в фейсбуке.

Он также сразу указал выгодность данного решения:

«Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Мы также договорились о продолжении контактов».

Ильхам Алиев со своей стороны постоянно демонстрировал важность для ЕС и НАТО территории Азербайджана как плацдарма для дальнейшего расширения на Восток, а также как поставщика дешевых энергоресурсов. Об этом он наглядно дал понять во время встречи с главой Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом в этот же день 14 декабря, поведав на совместной пресс-конференции о стремлении Баку стать форпостом Запада на Каспии и Южном Кавказе.

«Сегодня мы также обсудили наши планы на будущее, связанные с сотрудничеством. Азербайджан участвует в военных учениях НАТО. Кроме того, только в этом году мы провели семь совместных военных учений с Турцией, являющейся нынешним и одним из ведущих членов НАТО. Это тоже служит делу мира и стабильности в регионе», – прямо заявил Ильхам Алиев.

О том, что торг шёл именно по вопросам стабильного увеличения поставок газа на европейский рынок говорилось открыто, а НАТО призывалось даже стать регулятором и гарантом новой геополитической и транспортной конструкции в регионе, создаваемой под эгидой Анкары.

«Мы также обсудили с господином генеральным секретарем вопросы энергетической безопасности в регионе. Я проинформировал господина генерального секретаря о том, что сегодня Азербайджан является надежным поставщиком природного газа в 4 страны-члена НАТО. Уверен, что в предстоящие годы их число может возрасти. Это важно также для региональной стабильности и безопасности, потому что энергетическая безопасность уже является частью национальной безопасности стран. В целом мы очень рады взаимодействию с НАТО на высоком уровне. Мы очень рады, что НАТО ценит наши усилия, и сегодня мы пришли к договоренности продолжить совместные усилия на пользу региона», – резюмировал президент Азербайджана.

Алиев и Столтенберг.

И теперь дело осталось за малым – заставить Ереван при участии ЕС отказаться от своего таможенного регулирования всех транспортных потоков из Баку через Зангезур в Нахичевань и далее в Анкару. В целом Алиев уже был настроен успех своего визита, пока не состоялась новая встреча глав Армении и Азербайджана с президентом Франции.

Париж стремительно ворвался на эту геополитическую сцену в своих интересах, как некий защитник Армении и жесткий сторонник сдерживания аппетитов Турции. Эммануэль Макрон даже эпатажно подписал короткое видео, где он обнимает премьера Пашиняна, словами: «Мы никогда не оставим армян». При этом подробности этой встречи поздним вечером 15 декабря не оглашаются, но явно она была не совсем приятной для Ильхама Алиева и тем более для его османского султана в Анкаре.

Очевидно, что Франция решила активно поддержать Армению как поставками вооружений и экономической помощью, так и на дипломатическом поприще. Об этом указывают и интенсивные встречи между послом французской республики Анн Луйо и ведущими чиновниками, а также главой военного ведомства в Ереване аккурат перед поездкой Пашиняна в Брюссель.

Понятно, что Париж вмешался в переговорный процесс не случайно, а после интенсивных переговоров и консультаций с Москвой, в том числе, когда Макрон созванивался с Путиным. Фактически сейчас Франция и Россия выступают единым фронтом, так как общие интересы в регионе во многом совпали. То есть речь вовсе не идет о конкуренции или о выдавливании французами России из Южного Кавказа, а наоборот, вступление в игру Парижа призвано препятствовать осуществлению плана Лондона по экспансии Эрдогана и его возрождаемой империи в Южном Кавказе, на Каспии и Центральной Азии.

В этой ситуации Москва оказалась не одинокой, тем более, что финансовые вливания со стороны Франции подкрепят сейчас суверенитет Армении и не дадут правящей партии в Ереване так быстро капитулировать перед Баку и Анкарой. В любом случае такие противоречия между интересами Франции и Великобритании чрезвычайно выгоды, как, впрочем, и подключение других игроков с целью уравновешивания возросшего турецкого влияния.

Этот факт еще раз показывает рыхлость и неоднородность НАТО, где развернулось соперничество ряда держав. Тем более еще своего слова не сказал Иран, который жизненно заинтересован в предотвращении наращивания военных сил Турции на Каспии и усиления сотрудничества между Азербайджаном и НАТО. В этой связи появилась надежда на то, что начал складываться альянс, в том числе с участием Китая, в противовес создаваемой англичанами и американцами Организации тюркских государств и «Армии Турана», несущих угрозу для всего Кавказа и Центральной Азии.