Франция отправила Украине САУ нового поколения – видео

Президент Франции Эммануэль Макрон показал в своем твиттере видео загрузки военной техники для Украины.

Об этом Макрон сообщил в своем аккаунтк в запрещенном в РФ Twitter.

В подписи к обнародованному видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.

As long as necessary, until peace returns to a free and independent Ukraine, we will remain committed. Humanitarian, economic and military support to enable Ukrainian soldiers to make a difference on the ground against the Russian army’s attacks. pic.twitter.com/XN9dq9sUum

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 16, 2022