Франция отправила Украине САУ нового поколения – видео

17.06.2022  09:51 (Мск), Париж
Никита Еременко.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Украина, Франция
Новости Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон показал в своем твиттере видео загрузки военной техники для Украины.

Об этом Макрон сообщил в своем аккаунтк в запрещенном в РФ Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон показал в своем твиттере видео загрузки военной техники для Украины....

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В подписи к обнародованному видео Макрон подчеркнул, что военную помощь Украине будут оказывать до конца войны.

«До тех пор, пока это необходимо, пока мир не вернется в свободную и независимую Украину, мы будем сохранять свою преданность. Гуманитарная, экономическая и военная поддержка, чтобы дать возможность украинским солдатам изменить ситуацию на местах против атак российской армии», — отметил президент Франции.

Caesar — самоходная артиллерийская установка нового поколения. Она позволяет поражать цели противника на расстоянии 20 километров.

 

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