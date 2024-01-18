Франция подпишет с Украиной соглашение о безопасности – Макрон

Анатолий Лапин.  
18.01.2024 09:59
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина, Франция


Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности будут подписаны между Украиной и ключевыми станами НАТО, потому что сейчас альянс не готов принять Украину.

Эти соглашения готовится подписать вслед за Великобританией и Франция, заявил на пресс-конференции в Давосе президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Двусторонние соглашения о гарантиях безопасности будут подписаны между Украиной и ключевыми станами НАТО, потому...

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«Я думаю, что то, что мы начали с НАТО, было очень важным и очень полезным для Украины, потому что у нас сильная координация между членами НАТО и так далее. Вот, почему мы предложили заключить с некоторыми важными членами двусторонние соглашения, обеспечивающие гарантии безопасности. И это не зависит от вступления в НАТО. Премьер-министр Сунак совершил поездку несколько дней назад и подписал такое соглашение», – сказал президент Франции.

«Мы завершаем работу над аналогичным соглашением с Украиной, именно это важно для них. Итак, вы пишете о полноправном членстве, но это в определенном смысле тень, которая очень полезна и является своего рода давлением на президента Путина, но параллельно – двусторонние гарантии безопасности, которые мы предоставляем, и эти двусторонние договоры плюс усилия, которые мы прилагаем, являются основой для тех, кто хочет помочь Украине», – заявил Макрон.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый раскритиковал подписанные с Британией соглашения, подчеркнув, что они не гарантируют безопасность.

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