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Новости Украины

Вступление Украины в ЕС возможно не раньше, чем через 15-20 лет, поэтому давать Украине статус страны-кандидата уже сейчас нецелесообразно.

Такое мнение высказал министр по европейским делам Франции Клеман Бон пропагандируя недавнее предложение Эммануэля Макрона по созданию так называемого нового «европейского политического сообщества», включая Украину.

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Об этом сообщает CNN.

«Если мы говорим, что Украина вступит в Европейский Союз через 6 месяцев, год, два года, мы врем. Это неправда. Это, вероятно, 15 или 20 лет. Несмотря нет на что, это очень долго», — сказал Бон в эфире радиостанции Radio J.

«Это занимает очень много времени, и я не хочу, чтобы мы продавали иллюзии и ложь. Если мы скажем украинцам «Добро пожаловать в Европейский Союз, но вы не до конца читали договор, где в выноске написано «это будет через 15 лет», то я думаю, что мы создаем почву для разочарования целого поколения украинцев», — сказал Бон.

Французский министр также отметил, что недавнее предложение Макрона создать новое европейское политическое сообщество за пределами ЕС, включая Украину, «не является альтернативой» членству Украины в ЕС и “не препятствует ее будущему членству в ЕС».

«Это дополнительный проект к Европейского Союза, можно предложить странам, которые не находятся в сердце Европейского Союза, но хотят приблизиться к к нему», — сказал министр.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в своей речи в субботу заявил, что любая альтернатива стремлению Украины присоединиться к Европейскому Союзу будет “компромиссом” с Россией. Зеленский заявляет, что киевскому режиму не нужны альтернативы на замену предоставления статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

Напомним, в Киеве ждут, что после подписания переданного им европейского опросника, Украине уже в июне нынешнего года предоставят официальный статус страны-кандидата в члены ЕС. Именно этот тезис сейчас усиленно скармливают украинцам пропагандисты Банковой.

Вместе с тем, против предоставления Украине такого статуса выступают Франция, Австрия, Венгрия и еще ряд стран ЕС, убеждая Киев «подождать» еще 15-20 лет.