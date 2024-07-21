Францию и США вышибают из Африки. Взамен Запад колонизирует бывшую советскую Среднюю Азию

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В Западной Африке объявлено об объединении трёх стран – Буркина-Фасо, Мали и Нигера – в единое государство под названием «Союз государств Сахеля». Это исторический шаг, который может перевернуть политическую и экономическую карту региона.

Новое государство, объединяющее более 80 миллионов человек, станет одним из крупнейших в Африке, и, учитывая богатые минеральные ресурсы входящих в него стран, может занять значимое место на мировой экономической арене. Теперь уран, литий и золото будут служить интересам и целям развития этих народов, а не поддерживать на плаву Париж и Вашингтон.

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Идея создания такой конфедерации, объединяющей три страны с общей историей борьбы за независимость от колониального владычества Франции и США, зародилась в сентябре прошлого года, когда три африканские столицы учредили Альянс государств Сахеля, о чём мы ранее писали, призванный защищать их интересы от вмешательства западных держав.

На первом саммите Альянса государств Сахеля в Ниамее 6 июля, столице Нигера, лидеры трех стран – генерал Абдурахман Чиани (Нигер), капитан Ибрагим Траоре (Буркина-Фасо) и полковник Ассими Гойта (Мали) – приняли историческое решение о создании унитарного государства в форме конфедерации.

Президент Конфедерации государств Сахеля, полковник Ассими Гойта, был избран на первый год правления, а в будущем будет проводиться избрание главы государства на основе консенсуса между странами-членами.

На саммите также был согласован график действий по созданию структур нового государства и по осуществлению переходного периода.

Одной из целей объединения является борьба против исламских экстремистов, созданных, финансируемых и вооружаемых западными спецслужбами, чтобы оправдать военное присутствие Франции, государств ЕС и США в регионе якобы для противодействия террористам. Всем очевидно, что исламская карта разыгрывалась на протяжении трёх десятилетий Парижем, Брюсселем и Вашингтоном, чтобы дестабилизировать регион и держать его фактически в режиме негласной оккупации, когда Сахель был опутан сетью западных военных баз, а французские и американские советники фактических контролировали военные ведомства и спецслужбы местных квазигосударств.

Теперь общими усилиями члены конфедерации способны проводить эффективные военные операции против джихадистов без участия иностранцев.

По сути прежняя разобщённость была инструментом подчинения и сохранения владычества посредством разделения единого народа на искусственно созданные республики и рубежи. И нынешнее объединение Буркина-Фасо, Мали и Нигера – на самом деле объективный процесс восстановления исторической справедливости.

До прихода европейцев в средневековье в Сахеле была своя Малийская империя, не уступавшая по своей мощи королевским дворам в Париже и Лондоне, и уже только после колонизации французы разделили население на зоны, а затем уже и на отдельные соперничающие страны.

Положение изменилось, когда в результате переворотов в последние годы, поддержанных народными массами снизу, к власти пришли патриотически настроенные военные режимы, взявшие курс на освобождение от западного колониализма и на активное сближение с Россией. Поэтому идея объединения и создания Конфедерации имела под собой основу и с самого начала горячо поддержано населением.

Также неслучайно и символично, что саммит и объявление о создании Союза состоялись вечером 6 июля. То есть накануне саммита Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), что знаменует собой как раз окончательное размежевание в рамках искусственного регионального блока, созданного Парижем и Вашингтоном. Ведь Конфедерация еще и оборонительное объединение для противодействия возможной интервенции со стороны войск прозападных марионеток.

Более того, в оставшихся странах в составе ЭКОВАС постоянно вспыхивают народные восстания, массовые забастовки и мятежи военных. В связи с этим вторжение контрреволюционных сил на территорию теперь единой Конфедерации извне представляется проблематичным, если невозможным, что еще в прошлом году признали французские сенаторы. И, наоборот, новое объединение становится привлекательным для других африканских государств, так как предлагает свободное развитие без владычества западных хозяев.

Депутат парламента Республики Мали Алиу Тункара даже сравнил Союз государств Сахеля с новым Советским Союзом, который будет расширяться на континенте и разрушать остатки французской колониальной системы.

«Сахельская Конфедерация будет чем-то вроде Советского Союза, когда у каждой республики есть своя государственность, но при этом — общая экономика и внешняя политика».

Первые шаги в направлении деколонизации уже делаются, чтобы отказаться от «Франка КФА», который является валютой Центрального банка Франции из-за которого страны Сахеля не имеют возможности эмитировать собственные деньги и в полной мере контролировать финансовую систему и национальную экономику.

В результате образования Союза государств Сахеля происходит и окончательный вывод войск США, Франции и Германии с территории Нигера. Напомним, что новые власти страны поставили ультиматум перед странами Запада, потребовав вывода всего военного контингента.

США объявили о завершении вывода 1000 американских военнослужащих, которые были размещены на военной базе недалеко от столицы Нигера Ниамея, и что они продолжат выводить свой персонал со второго военного объекта в стране. Это стало ответом на то, что правящая хунта Нигера приказала Соединенным Штатам прекратить военное присутствие в стране.

Германия также решила закрыть свою авиабазу в Нигере, расположенную недалеко от столицы. К 31 августа 2024 года должно произойти возвращение всех немецких военнослужащих на родину. Закрытие базы в Нигере является серьезным ударом для Германии и может осложнить её дальнейшее присутствие в регионе.

Этот процесс изгнания из Западной Африки признают и американские эксперты. Так, аналитик Дэн М. Форд называет происходящие события «провалом политики Вашингтона на континенте».

«В конечном счете, создание этого нового альянса и недавние новости о создании конфедерации являются еще одним признаком того, как далеко эти три страны отдалились от Запада. Прошли те времена, когда Соединенные Штаты и Франция поддерживали тесные связи с этими странами на том основании, что они работали над продвижением интересов взаимной безопасности в региональной борьбе с терроризмом. Теперь они открыто настроены враждебно по отношению к западным державам, но при этом с удовольствием сотрудничают с российскими силами, чья поддержка в области безопасности помогает им удовлетворять свои собственные интересы», – отмечает Дэн М. Форд.

И на этом примере можно сказать, что Африка уже вовсе не та, что несколько десятков лет назад и её уже нельзя назвать «чёрной дырой» и обычной колониальной периферией. Серия антизападных народных восстаний и военных переворотов полностью меняет ландшафт черного континента, так как происходит окончательный слом неоколониальной системы, установившейся после обретения формальной независимости в 60-е и 70-е годы ХХ столетия.

Учреждение Союза государств Сахеля создаёт ось в Западной Африке, на которую теперь будут ориентироваться все остальные народы континента, желающие также освободиться, как в той же Кении, от прозападных марионеточных режимов.

И тут просто нельзя не сравнить ситуацию с освобождающейся Африкой и постсоветским пространством, которое с момента разрушения СССР планомерно становится неоколониальной территорией англосаксов. После оценки событий в том же Сахеле уже по-другому смотрится противостояние России с ЕС и США на территории Украины, так как Запад делает сейчас всё, чтобы удержать в своих руках «незалежную», которая обладает природными богатствами на сумму более 12 триллионов долларов, так как для него это борьба в первую очередь за ресурсы и сырьё.

В таком же ключе надо рассматривать и ускоряющуюся колонизацию Казахстана и Центральной Азии, которые становятся своеобразной заменой или даже новой «чёрной Африкой», так как Франция, ФРГ, Англия и США стремятся восполнить потерю своих позиций в Сахеле за счёт дешевого казахстанского и киргизского урана, посредством захвата месторождений редкоземельных металлов и эксплуатации дешёвой рабочей силы.

Не зря 17 июля в Душанбе побывал директор департамента Европейской службы внешних связей Люк Девинь, и стороны пришли к выводу о необходимости заключения Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил об «историческом пороге» сотрудничества с Евросоюзом. Стороны обсудили двустороннее взаимодействие в сфере энергетики, разработки редкоземельных металлов и урана.

Именно поэтому через Организацию тюркских государств идёт перевооружение местных бывших советских среднеазиатских республик турецким оружием, а НАТО и США укрепляют партнерские двусторонние соглашения с правящими среднеазиатскими элитами, продающими свои народы в рабство и национальные богатства за бусы и пустые бумажки.

В этом случае, по моему мнению, программа освободительной борьбы Союза государств Сахеля становится актуальной и для Казахстана, и Средней Азии, где также уже необходимо провести свою антизападную деколонизацию.