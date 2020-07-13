Французские кредиторы водоснабжения Мариуполя заглядываться на Луганщину

13.07.2020, Мариуполь, Вадим Егоров

В случае удачного воплощения проекта снабжения Мариуполя питьевой водой, за средствами на который украинская делегация ездила в Париж, подобную программу планируется запустить и на подконтрольной Киеву Луганщине.

Об этом в ходе пресс-конференции, посвящённой началу реализации проекта по поставке питьевой воды в Мариуполь, заявил полномочный посол Франции на Украине Этьен де Понсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот проект является абсолютно конкретным и чётким, начат он был в январе 2019 года, с тех пор вместе с нашими украинскими партнёрами мы провели все финансовые и административные процедуры для его запуска.

Все инженерные работы будут начаты уже на протяжении ближайших недель. Нашей политической целью, я это не скрываю, сделать всё надлежащее, чтобы новая станция питьевой воды была введена в эксплуатацию в Мариуполе в 2023, максимум, – в 2024 году…

Хочу сказать, что мы, говоря об этом проекте, уже думаем о продолжении и рассматриваем возможность через три-четыре года реализовать подобный проект на севере Донбасса в Луганской области, построив также станцию подачи питьевой воды», – заявил французский дипломат.

При этом украинский вице-премьер, министр по вопросам «реинтеграции оккупированных территорий» Алексей Резников поспешил отметить важность мероприятия, особо нажимая на перспективу луганского проекта.

«Нам очень важно, чтобы в таком важном гуманитарном проекте, как «Вода Мариуполя», у нас есть поддержка – и это только начало от наших друзей из Франции. И я буду счастлив, когда когда-нибудь посол Франции с городским главой, министром финансов, вице-премьер-министром будут говорить, что в своё время здесь собрались люди, которые сказали, что и на Луганщине точно так же будет питьевая вода», – мечтает Резников.

Однако французская сторона поспешила охладить пыл украинского вице-премьера.

«Как говорится, всему своё время. Что я могу сказать: водная тематика, мы очень активно с ней работаем, в частности, в рамках этой перспективы, направленной на Луганскую область. Мы об этом активно общаемся с паном Резниковым, главой ОГА. Наш подход очень серьёзный, прагматичный, но на сегодня этот проект пока что формулируется в общих формах. Мы уже исследовали заинтересованность в его реализации со стороны французских компаний. Давайте дождёмся, обо всём будет заявлено в своё время», – подчеркнул Этьен де Понсен.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее мэр Мариуполя признавался, что прибыв за кредитом в Париж, рассказывал французам, что в его городе – «восточном форпосте Европы» – «восходит украинское солнце».

Напомним, в Киеве постоянно призывают лишить водоснабжения Донецк и Луганск, а ВСУ регулярно обстреливают гидротехническую инфраструктуру народных республик.