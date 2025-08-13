Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Европы нет шансов организовать саммит с Россией по миру на Украине. Президент РФ не согласится на это.

Об этом бывший посол Франции в Москве Жан де Глиниасти заявил в эфире французского кабельного телеканала LCI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Была попытка. Тогда были Меркель и Макрон. Это было в июне 2021 года, когда в Женеве состоялась встреча между Байденом и Путиным для того, чтобы попытаться разрядить ситуацию. За этим последовал Европейский совет. В этот момент Меркель и Макрон сказали: это ненормально, что американцы и русские работают за нашей спиной над закатом Европы. Поэтому мы собираемся пригласить Путина на саммит Европа-Россия. Это обсуждалось на обеде Европейского совета. Саммит должен был состояться 25 июня 2021 года. Но одна страна выступила против. Это Кая Каллас, которая тогда была премьер-министром Эстонии. Она перевернула все вверх дном», – сказал де Глиниасти.

Сейчас неадекватная русофобка Кая Каллас занимает должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.