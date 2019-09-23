23.09.2019, Донецк, Владимир Гладков
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Французский доброволец ДНР получил тяжелое ранение

На Донбассе получил тяжёлое ранение французский десантник Эрван Кастель, воюющий на стороне ДНР против украинского правительства с 2016 года.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил военкор Михаил Андроник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При выполнении боевого задания на мине подорвался Эрван Кастель, доброволец, офицер французской армии в отставке. Человек интересной и сложной судьбы. Помимо военной журналистики и аналитики всегда находился на фронте, служил и выполнял боевые задачи. Писал зачастую прямо из окопов», – написал военкор.

«Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое», – прокомментировал происшествие в своем блоге лично знакомый с пострадавшим российский писатель Захар Прилепин.

Напомним, ранее Эрван Кастель рассказывал корреспонденту «ПолитНавигатора» о причинах, побудивших приехать его на войну в Донбассе, и о своей деятельности на войне.

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