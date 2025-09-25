Французский шпион должен запустить гражданскую войну в Молдове на случай провала партии Санду – эксперт

Анатолий Лапин.  
25.09.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 235
 
Выборы, Дзен, Запад, Молдова, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина


Запад рассматривает несколько сценариев итогов выборов в Молдове, которые состоятся в следующее воскресенье. Один из них – формирование новой прозападной силы во главе с французским шпионом, экс-министром иностранных дел Молдовы Николаем Попеску, который может запустить сценарий гражданской войны.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил завотделом Института стран СНГ Иван Скориков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Посмотрите, в списке ПАС (правящая партия во главе с Майей Санду, – авт.) на четвертом месте идет Нико Попеску. Это отец молдавской евроинтеграции, который последние два года отсиживался во Франции. Он – человек, при котором, когда он возглавлял Министерство иностранных дел, Молдавия получила статус кандидата в ЕС.

Но вот он отсиделся два года, якобы он ни при чем, все, что здесь творило правительство Маи Санду ПАС, он как будто в этом не участвовал. И вот его там из Франции сейчас экспортируют назад в Молдавию.

Персонаж, кстати из Соросовской пробирки, несмотря на то, что учился в нашем МГИМО, потом закончил Соросовский Европейский университет в Будапеште, потом французским шпионом стал. Я не исключаю, что под него могут запустить новый прозападный проект», – предположил он.

«На Западе разные точки зрения – с одной стороны, могут и поджечь Приднестровье, но, скорее всего, это будет сделано, если будет обвал фронта на Донбассе, то есть для отвлечения внимания, для попытки остановить Россию, если мы уже будем выходить на Славинск, Краматорск, границы ДНР. Или принять поражение, но потом, дергая за ниточки, подкупая отдельных депутатов и готовить новый прозападный проект – опять обновить эту систему.

Но могут пойти и на радикальный сценарий – то реально развязывание гражданской войны», – заявил Скориков.

