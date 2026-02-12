На Олимпиаде дисквалифицирован спортсмен-бандеровец

Максим Столяров.  
12.02.2026 14:26
  (Мск) , Москва
Просмотров: 746
 
Дзен, Политические диверсии, Спорт, Украина


Украинский скелетонист Владислав Гераскевич проигнорировал запрет политических акций на Олимпиаде и явился на соревнования в экипировке с фотографиями денацифицированных на фронте спортсменов, вступивших в ряды ВСУ.

В результате Гераскевича дисквалифицировали перед первым заездом Олимпиады-2026 в скелетоне, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Сообщается, что это произошло после встречи с президентом Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри рано утром на месте проведения соревнований.

Не помогло даже вмешательство Верховной рады, которая по такому случаю оперативно написала жалобу в МОК с требованием разрешить бандеровцам акцию, а также исключить российских и белорусских спортсменов.

Украинская команда уже заявила, что обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде.

«До сих пор считаю, что мы не нарушили никаких правил и имели полное право выступать в этом шлеме на уровне с другими спортсменами, делавшими подобное в предыдущие дни на этих Олимпийских играх», – жаловался Гераскевич украинским СМИ.

Отметим, что сами Игры от такой дисквалификации ничего не потеряли, ведь Гераскевич за много лет спортивной карьеры участвовал в десятках соревнований по всему миру, но не заработал ни одной медали.

Украинскому «таланту» редко удавалось входить даже в десятку победителей. Выступая на Олимпийских играх уже дважды, он занимал 12 и 18 места.

