Франшиза ЛДПР не поддержала позицию Жириновского по Белоруссии

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Белоруссия благодарна российским властям за принципиальную позицию в отношении организаторов и участников нынешних беспорядков в стране.

Об этом по телефонной связи из Минска в эфире телеканала «Россия 1» заявил Олег Гайдукевич – председатель Либерально-демократической партии Белоруссии, которую зачастую называют «франшизой ЛДПР», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не боялись этого протестного настроения. Люди должны быть разных взглядов и ничего страшного в этом нет, но к сожалению, сейчас мы видим попытку на улицах Минска решать судьбу страны, как на майдане, на площади – это недопустимо, мы должны сделать все, чтобы этого не допустить.

На сегодня сил и средств у страны достаточно, достаточно силовых структур и единения государственного аппарата, и мы видим прекрасно, что есть люди, которые просто протестуют мирно, а есть провокаторы, которых мы видели в других странах, которые пытаются, чтобы появилась кровь, провоцировать силовые структуры, решить вопрос силой. Это недопустимо» – заявил белорусский политик.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Россию и российских коллег, что вы заняли принципиальную позицию о недопустимости в Белоруссии майдана и силового сценария. Это недопустимо. Я вам скажу, что большинство белорусов этого не хочет. Мы насмотрелись на другие страны и прекрасно знаем, к какому сценарию это может привести», – добавил Гайдукевич.

По его словам, непосредственно координирование майдана происходит за пределами страны.

«Тихановская не управляет протестами. Протестами управляют за пределами страны. Все Telegram-каналы, которые направляют провокаторов каких-то, находятся не в Белоруссии, а за пределами страны нашей. Поэтому мы все видим, поэтому отъезд ее ни на что не влияет. Единственное, что должны увидеть: посмотрите, лидеры убежали все, разъехались, а люди должны страдать.

Самое главное – мы сейчас не хотим и не допустим раскола народа. Мы убеждены, что должны быть разные точки зрения и президент уже анонсировал политические реформы, изменения Конституции. Но мы хотим идти эволюционным путем. Эволюционным! Не революционным. Революции нам не нужны», – подчеркнул лидер ЛДП Белоруссии.

Примечательно, что лидер российских либеральных демократов Владимир Жириновский, наоборот, не стал признавать избрание Лукашенко и поддержал белорусских майданщиков, несмотря на то, что официальная Москва поздравила действующего белорусского президента с победой.

Сначала на митинге под посольством Белоруссии в Москве Жириновский заявил, что не поддерживает ни одну из сторон. Но позже, как сообщал «ПолитНавигатор», сказал: «Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!»

Отметим, что ЛДП Белоруссии создавалась на базе белорусского отделения ЛДП СССР. В 2012 году ЛДПБ заключила соглашение о сотрудничестве с ЛДПР. Отношения между двумя партиями не всегда были гладкими. Так, Жириновский поддерживал Лукашенко в то время, когда белорусские либеральные демократы находились в оппозиции белорусскому президенту.