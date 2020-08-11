Жириновский пошел против Путина и поддержал белорусских майданщиков

11.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутат Госдумы РФ, лидер партии «ЛДПР» Владимир Жириновский под белорусским посольством в Москве назвал Александра Лукашенко нахлебником и врагом России, и пообещал, что в воскресенье прошли последние выборы с его участием.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире YouTube-канала «MasteR», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы пришли к белорусскому посольству, чтобы выразить своё отрицательное отношение к действиям Лукашенко. Нас вовсе не устраивают те, кто противостоит Лукашенко в Белоруссии. Нас не устраивает его отношение к России.

Он обманул нас всех – когда в 1996 году создавалось Союзное государство, речь шла об объединении, чтобы это было, по сути, единое государство. Но за двадцать пять лет ничего не сделано – ни единой валюты, ни единой экономики, никаких действий. Мало того, враждебные действия – Лукашенко не признал Крым, Осетию, Абхазию; не даёт возможность нам поставить военную базу, хотя натоввские базы подошли к Прибалтике, и угрожают нам напрямую.

Он выбрал формат дармоеда, иждивенца, нахлебника. То есть тянуть всё из России – мы должны содержать Белоруссию, как в советский период… Шушкевич там, в Белоруссии, живёт. Его нужно было привлечь к уголовной ответственности, как и Кравчука, и Ельцина, но ничего этого не было сделано. Лукашенко обнаглел – дальше некуда.

На первом этапе, лет двадцать назад, мы даже помогали Лукашенко – я дважды прилетал в Минск, обращался по телевидению поддержать его, думая, что мы будем одним государством. А он обнаглел до того, что не разрешает нам, парламентским партиям, приехать. Я хотел депутатов привезти, и показать, что такое Белоруссия сегодня, а он мешает», – сказал Жириновский.

Он уверен, что протесты в Минске являются агонией белорусского президента, против которого восстала вся страна.

«У человека уже агония. Посмотрите, какая ложная статистика. Ну напиши себе 52%, а оппозиции отдай 48%. Ты победил, да, но так наглеть не надо, это сверххамство. 80% – вы что, с ума сошли там? Против вас вся Белоруссия восстала, во всех городах вышли люди, от маленьких до больших. Есть раненые, задержанные.

С собаками вышли к народу – так немцы делали в оккупированной Белоруссии, с немецкими овчарками. Те же немецкие овчарки сейчас в руках русского солдата, или омоновца, а напротив та же молодёжь. Ведь его отрицает не только старшее поколение, которых он обманул, но и среднее, и молодёжь, которая выросла при нём и не знает другого диктатора», – добавил депутат.

«Даже проголосовать не дали. А там, где проголосовали, посмотрите на эти детские цифры: досрочное голосование 42%, а очное – 84%. Значит получается 120%, что ли? Избирателя ведь не может быть 120%, здесь под дурачка работают.

Но зачем ему цифры, наплевать на все цифры. Вот вся Белоруссия и вышла, восстала не только против последнего диктатора в Европе, но и в мире. Вы не найдёте ни одну азиатскую страну, где глава государства правил бы 26 лет, это чудовищно.

Уровень Лукашенко – директор совхоза, всё. Больше он ни на что не способен. Как и Горбачёв – его уровень был секретарь Ставропольского горкома КПСС, даже на райком он не тянул.

Это агония режима, больше никаких выборов с участием Лукашенко не будет. Он будет вынужден покинуть Белоруссию в этом году, или в следующем. Всё зависит от нас. Если нам нужны нахлебники, дармоеды и иждивенцы – значит, будем держать», – резюмировал Жириновский.

«Спасибо белорусам. Молодцы! Наконец, набрались мужества и сказали жесткое нет диктатуре. Да здравствует свободная Белоруссия!» – добавил российский оппозиционер в своём Telegram-канале.

Примечательно, что официальные российские власти, включая президента Владимира Путина, поддержали Лукашенко, направив в его адрес поздравления.