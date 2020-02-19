«Фрики-дилетанты во главе Украины контролируются Коломойским» – Ищенко

19.02.2020, Москва, Владимир Гладков

Депутаты парламентского большинства, Кабмин и президент Украины не знают, как работает государственная система, поэтому ими легко управлять.

Об этом в эфире «Правда.ру» заявил российский политолог Ростислав Ищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть премьер-министр (Алексей Гончарук – ред.), тридцатипятилетний фрик, который катается по Кабмину на самокате и явно не обладает выдающимися талантами. Вся остальная команда … в основном люди без биографии и без специальности, кроме «специальности грантоедства».

Назначено правительство, которое ничего не решает и ничего не может решить. Оно не понимает, как работают механизмы управления государством. И ему (правительству – ред.) будут подсказывать», – рассказал Ищенко.

По словам политолога, неслучайно министром кабинета назначен Дмитрий Дубилет – сын партнера Коломойского по «Приватбанку», который отвечает за подготовку всех документов, готовит все заседания Кабмина, от которого зависит, какие постановления будут принимать.

Аналогичная ситуация, по его мнению, сложилась и с пропрезидентской партией «Слуга Народа», которая долгое время была виртуальной.

«Если посмотреть на депутатов, набранных по объявлению, так они тоже люди без прошлого, настоящего и, скорее всего, без будущего, – рассказывает Ищенко. – Их собирали на три недели в санатории на Западной Украине, обучали, как они будут голосовать, разбивали на группы, назначали им старших. Понятно, что это люди абсолютно не самостоятельные».

Политолог убежден, чтобы нормально работать в правительстве, парламенте, президентом, надо иметь какое-то прошлое на государственной службе. И напомнил, что прежние украинские президенты имели такой опыт: Кучма был премьером, Ющенко – премьером и председателем Нацбанка, Янукович дважды премьером и губернатором крупного региона, Порошенко – министром экономики, министром иностранных дел, секретарем Совбеза.

В то время как нынешний президент Украины Владимир Зеленский про государственную машину только шутил. Таким человеком, по мнению эксперта, легко управлять.

Неслучайно, считает эксперт, сейчас у главы МВД Арсена Авакова пытаются «отжать» Национальную гвардию, чтобы уменьшить его влияние и усилить силовой ресурс президента и одновременно олигарха Игоря Коломойского.

Ранее близкий к Коломойскому депутат Александр Дубинский заявил, что Украина не сможет рассчитаться по своим внешним долгам и откажется от евроинтеграции.