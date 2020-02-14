Рупор Коломойского: Украину ждет дефолт и отказ от евроинтеграции

14.02.2020, Киев, Максим Карпенко

Рано или поздно, но Украина не сможет рассчитываться по своим внешним долгам, стране придется отказаться от так называемой евроинтеграции и развивать собственную промышленность.

Об этом в эфире телеканала ZIK заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, считающийся «голосом» олигарха Игоря Коломойского в парламенте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам парламентария, у Украины просто не будет денег на то, чтобы закупать товары за рубежом, потому придется производить свои.

«Накопление долгов не может быть бесконечным. И оно рано или поздно закончится и превратится в дефолт, кризис.

А этот кризис дальше приведет нас как раз к тому, о чем все так стесняются, но потихоньку начинают говорить – о том, что Украина будет вынуждена закрыться от того самого вожделенного Европейского союза с его ассоциацией, установить пошлины на импорт, установить квоты на импорт и перестраивать свою внутреннюю экономику на внутреннее производство, потому что не будет другого, мы не сможем при курсе 50, 100 гривен за доллар покупать что-то из-за рубежа.

Отдельные единицы смогут, люди – нет. Значит, нужно будет делать свое. Плохое, некачественное, но свое, начиная с нуля. Вот это обнуление, оно рано или поздно произойдет, потому что у нас нет того потенциала, чтобы занимать и отдавать нам нечем», – заявил Дубинский.

Как сообщал ПолитНавигатор, Коломойский в интервью Financial Times призвал президента Зеленского объявить дефолт по обязательствам Украины.

Также олигарх призвал нового президента поменьше слушать Запад, чтобы не закончить, как Порошенко.

Ранее экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что украинское государство не интересуется развитием промышленности и не имеет определенной промышленной политики, что является одной из причин продолжающейся деиндустриализации Украины.