«Фронт начал потрескивать»: Освобожден важный населенный пункт в Запорожской области 

Владимир Гладков.  
20.01.2023 16:32
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Успешными действиями ВС России на Запорожском направлении освобождён населенный пункт  Лобковое и уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Успешными действиями ВС России на Запорожском направлении освобождён населенный пункт  Лобковое и уничтожен ангар...

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«На Запорожском направлении успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. В районе населенного пункта Каменское Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ», – говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, ряд тг-каналов сообщают, что помимо Лобкового, русскими войсками заняты высоты в направлении Орехова, Гуляйполя и Каменского. В результате несколько населенных пунктов около Орехова оказались под огневым контролем ВС РФ.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что одним из благоприятствующих факторов на этом направлении может быть переброска войск с данного направления на Донбасс с целью удержания Артёмовска.

«Взятие Лобкового на Запорожском направлении несколько ухудшает ситуацию для ВСУ на участке Каменское-Запорожье. Причины потери этого поселка и ряда других позиций – снятие части бригад с направления в интересах удержания фронта под Артемовском, Соледаром и Марьинкой. Только теперь уже тут фронт начал потрескивать», – написал в своём тг-канале Рожин.

Ранее в пятницу министерство обороны России сообщило об освобождении на артемовском направлении населенного пункта Клещеевка в Донецкой Народной Республике силами штурмовых отрядов добровольцев при огневой поддержке Вооруженных сил РФ

Как сообщал «ПолитНавигатор», Бывший соратник Коломойского предупредил о стратегической угрозе для Украины на Запорожском направлении

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