Фронт рухнет. Украина не сможет победить Россию – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
29.04.2024 15:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


К тому, что на Украине начались боевые действия, страну привело безграмотное руководство президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экономический и политический эксперт, бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

К тому, что на Украине начались боевые действия, страну привело безграмотное руководство президента Владимира...

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«Ну давайте реально – как победить? Чтобы победить, надо иметь ресурсы: человеческие, денежные экономические, материальные ресурсы, промышленное производство надо иметь, оружие в огромном объеме Этого всего нет у Украины, а если этого нет, как можно победить?..

На фоне военных неудач, проламывания фронта – Сырский уже об этом заявил, что ситуация очень обострилась и вообще нехорошая. Если сейчас возьмут Часов Яр, то это все, дальше все – фронт рухнул. Как только рухнет фронт, где будет власть Зеленского – вы же сами подумать можете или вы верите, что он удержит? Сырский не способен на это, он никогда не отличался великими полководческими талантами, у него нет их», – заявил Соскин.

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