«ФСБ передаёт привет» – Буданову советуют срочно усилить охрану

Вадим Москаленко.  
28.03.2024 17:41
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Спецслужбы, Украина


Российские спецслужбы могут организовать ликвидацию главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, комментируя слова главы ФСБ о скором возмездии для украинских организаторов теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские спецслужбы могут организовать ликвидацию главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова. Об этом...

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«Буданов уже давно стал достаточно одиозным для России политиком. С ним связывают огромное количество действий, украинских и не только – сразу же возникает Буданов.

Хотя на Украине большое количество спецслужб, они между собой конкурируют. И мы видели, как Малюк на днях пытался показать: «Посмотрите на меня, я тоже существую»», – сказал Бондаренко.

«Но Буданов уже стал именем нарицательным в России, и Бортников таким образом решил передать привет. Это значит, будут предприняты действия, направленные на нейтрализацию Буданова.

Дело в том, что, таким образом, ФСБ, мягко говоря, передаёт привет Буданову. Я думаю, Буданов сейчас должен был бы усилит свою охрану и безопасность. Это в его интересах», – добавил политолог.

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