«ФСБ передаёт привет» – Буданову советуют срочно усилить охрану

Российские спецслужбы могут организовать ликвидацию главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, комментируя слова главы ФСБ о скором возмездии для украинских организаторов теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буданов уже давно стал достаточно одиозным для России политиком. С ним связывают огромное количество действий, украинских и не только – сразу же возникает Буданов.

Хотя на Украине большое количество спецслужб, они между собой конкурируют. И мы видели, как Малюк на днях пытался показать: «Посмотрите на меня, я тоже существую»», – сказал Бондаренко.