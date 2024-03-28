«ФСБ передаёт привет» – Буданову советуют срочно усилить охрану
Российские спецслужбы могут организовать ликвидацию главы ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Кость Бондаренко, комментируя слова главы ФСБ о скором возмездии для украинских организаторов теракта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Буданов уже давно стал достаточно одиозным для России политиком. С ним связывают огромное количество действий, украинских и не только – сразу же возникает Буданов.
Хотя на Украине большое количество спецслужб, они между собой конкурируют. И мы видели, как Малюк на днях пытался показать: «Посмотрите на меня, я тоже существую»», – сказал Бондаренко.
«Но Буданов уже стал именем нарицательным в России, и Бортников таким образом решил передать привет. Это значит, будут предприняты действия, направленные на нейтрализацию Буданова.
Дело в том, что, таким образом, ФСБ, мягко говоря, передаёт привет Буданову. Я думаю, Буданов сейчас должен был бы усилит свою охрану и безопасность. Это в его интересах», – добавил политолог.
Спасибо!
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