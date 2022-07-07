ФСБ подтвердила задержание военного комиссара Крыма – помогал «косить» за взятки

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Взятки за отсрочку от службы в армии стали причиной задержания военного комиссара Крыма Юрия Лымаря. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Установлено, что военный комиссар Республики Крым за денежное вознаграждение давал незаконные поручения своим подчиненным об освобождении граждан от призыва на военную службу», – уточнили в ФСБ.

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В настоящее время сотрудниками военной контразведки проводятся следственные мероприятия. Лымарь задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Военно-следственным отделом УФСБ по Южному военному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 285 и ч.3 ст. 290 УК РФ. Наказание предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, вместе с военкомом Крыма под следствием оказались военком Джанкоя, начальник отдела призыва Белогорского военного комиссариата и начальник отдела призыва Симферопольского комиссариата.