ФСБ поймала 23-летнего «анонима» из Крыма, гадившего в соцсетях

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Сотрудниками ФСБ задержан 23-летний житель Симферополя, подозреваемый в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности.

Установлено, что обвиняемый создал в социальной сети «ВКонтакте» учетную запись и под псевдонимом подготовил и разместил на своей странице, открытой для широкого круга пользователей текст, в котором, согласно экспертному исследованию, содержатся призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам происхождения и национальности.

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«Следственным отделом УФСБ в отношении симферопольца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет», – говорится в сообщении ФСБ.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявлял, что десятки тысяч троллей работают в Интернет-пространстве в интересах Украины, распространяя разного рода фейки, дискредитирующие материалы и негатив, направленные против России.