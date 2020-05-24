Матвейчев: 80 тысяч украинских «троллей» гадят против России

24.05.2020, Москва, Владимир Гладков

В России десятки тысяч украинских «интернет-троллей» под видом местных жителей ведут информационную войну – распространяют разного рода фейки, дискредитирующие материалы и негатив.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В России, на самом деле, порядка 80 тысяч аккаунтов, которые ведут украинские студенты, но притворяются местными кадрами, жителями «простой Пензы, Кургана, Читы и Хабаровска». И они распространяют негативную информацию во всех наших СМИ.

Естественно, что перед президентскими выборами были огромные потоки фейков, демотиваторов, фильмов, статей, и прочей лжи, которая воздействовала на мозги наших граждан», – сказал Матвейчев.

Также эксперт рассказал, каким образом украинцы в канун 9 мая пытались дискредитировать великую Победу.

«И недавно был доклад группы «Крибрум», которая мониторит все наши социальные сети – они выгружают каждые три минуты всё содержание наших социальных сетей на свои серверы, и потом смотрят изменения. Так вот, они увидели, что к 9 мая поток фальсификаций по поводу нашей Победы возрос многократно, и 30-40% этого потока шло с Украины системным образом.

То есть не то, что какой-то ненавидящий Россию украинец взял, и что-то вбросил, и таких много, нет. Вбрасывается какой-то материал, и в течении нескольких минут он появляется одновременно у 200 человек. То есть это не то, что это по цепочке кто-то увидел, и так далее, нет, это независимые люди, даже никак друг с другом не связанные, но у всех один и тот же материал. И это называется «вброс». И таких вбросов – каждый день в огромном количестве, но наши неискушенные граждане, к сожалению, всё это воспринимают за чистую монету», – добавил Матвейчев.