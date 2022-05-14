ФСБ предотвратила украинскую диверсию во время парада 9 мая на Красной площади
Бежавший на Запад фотохудожник Даниил Ткаченко заявил, что ФСБ сорвала подготовленную им на 9 мая провокацию, которая должна была быть осуществлена во время парада на Красной площади.
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«9 мая на меня завели уголовное дело в России. У моих друзей и семьи проходят обыски, у родственников моей девушки тоже. Моего товарища избили и посадили на 10 суток, моей маме угрожают уголовным делом. Причиной тому стала моя несостоявшаяся мирная акция, которую я готовил к 9 мая. Я действовал в одиночку и никому не сообщал о своих планах.
Мной заранее были куплены 140 синих и желтых дымовых шашек, которые, встроив в кондиционеры, я установил за окнами апартаментов недалеко от Кремля. Запуск планировалось провести дистанционно, но акцию пресекли сотрудники ФСБ.
Я покинул Россию, но теперь моим родственникам и друзьям угрожает опасность», – написал Ткаченко в своем блоге, очевидно, выгораживая подельников.
Интересно, что сообщение он продублировал на английском языке, а также приложил коллаж – так должно было выглядеть желто-синее задымление сорванного парада в честь Дня Победы.
Не меньший интерес представляют образцы «творчества» Ткаченко, называющего себя художником. Серия снимков «Родина» представляет фотографии горящего поля и деревянных строений.
«Россия сегодня – это страна с огромными заброшенными территориями, которые постоянно растут. Руина стала не только частью российского ландшафта, но и плотно поселилась в сознании постсоветского человека в виде ностальгии по рухнувшим социальным конструкциям и утопиям прошлого», – говорится в аннотации, которую автор также дублирует на своем официальном сайте на английском языке.
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