ФСБ предотвратила украинскую диверсию во время парада 9 мая на Красной площади

Бежавший на Запад фотохудожник Даниил Ткаченко заявил, что ФСБ сорвала подготовленную им на 9 мая провокацию, которая должна была быть осуществлена во время парада на Красной площади.

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«9 мая на меня завели уголовное дело в России. У моих друзей и семьи проходят обыски, у родственников моей девушки тоже. Моего товарища избили и посадили на 10 суток, моей маме угрожают уголовным делом. Причиной тому стала моя несостоявшаяся мирная акция, которую я готовил к 9 мая. Я действовал в одиночку и никому не сообщал о своих планах.

Мной заранее были куплены 140 синих и желтых дымовых шашек, которые, встроив в кондиционеры, я установил за окнами апартаментов недалеко от Кремля. Запуск планировалось провести дистанционно, но акцию пресекли сотрудники ФСБ.

Я покинул Россию, но теперь моим родственникам и друзьям угрожает опасность», – написал Ткаченко в своем блоге, очевидно, выгораживая подельников.