14.02.2019, Симферополь, Максим Карпенко

ФСБ проводит обыски по ряду адресов в Красногвардейском районе, где предположительно проживают члены запрещенной террористической группировки «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом сообщают пресс-служба силового ведомства и движение «Крымская солидарность», сочувствующее «хизбам», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ФСБ сообщили, что обыски и задержания проходят в рамках уголовного дела.

«Возбуждены уголовные дела в отношении трёх жителей Красногвардейского района Республики Крым, подозреваемых в организации и участии в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». 14.02.2019 по местам их регистрации и проживания проводятся следственные действия», – говорится в сообщении.

В «Крымской солидарности» сообщили, что обыски проходили с шести утра в поселке Октябрьское. Там были задержаны Решат Эмирусеинов, Арсен Абхаиров и Эскендер Абдулганиев.

«Как стало известно, на всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации «Хизб ут-Тахрир»… 69-летний Решат Эмирусеинов – активный участник крымско-татарского движения в прошлом и настоящем. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова. На его плакате было написано: «Путин, наши дети не террористы и не экстремисты», – говорится в сообщении.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что меджлисовцы из Киева активно поддерживают заключенных в РФ членов запрещенной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» потому, что это их единственная электоральная база.