Уровень поддержки меджлисовцев в Крыму упал до минимума

17.01.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Меджлисовцы из Киева активно поддерживают заключенных в РФ членов запрещенной террористической группировки «Хизб-ут-Тахрир» потому, что это их единственная электоральная база.

Об этом в эфире телеканала «Миллет», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил известный крымский адвокат Тейфук Гафаров.

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По его словам, заручившись поддержкой «хизбов», бежавших из Крыма на Украину, меджлисовцы надеются получить от власти хоть какую-то выгоду, потому что крымские татары не поддерживают беглых майданщиков.

«Крымско-татарская автономия на сегодняшний день как та морковка перед осликом, чтобы это все двигалось. На сегодняшний день все рычаги хоть какого-то влияния утеряны”, – сказал адвокат.

Он напомнил, что в свое время нынешний глава Меджлиса, депутат ВР Рефат Чубаров негативно высказывался в отношении членов Хизб-ут-Тахрир».

“Сейчас ситуация воспринимается и показывается, что это политзаключенные, которые страдают за веру. Это последний для них оплот, за который они стараются держаться максимально, потому что основы для их поддержки нет», – резюмировал Гафаров.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что запрещенный в РФ Меджлис предоставляет арестованным террористам своих адвокатов.