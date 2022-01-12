ФСБ сообщила, что хизбы готовили захват власти в Крыму

12.01.2022  11:56 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Религиозный экстремизм, Россия, Сюжет дня, терроризм, ФСБ


Задержанные в Крыму в августе сторонники запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» планировали насильственный захват власти.

Об этом сообщает пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задержанные в Крыму в августе сторонники запрещенной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» планировали насильственный захват...

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В ходе расследования к обвинению задержанных добавилось еще одно уголовное дело.

«В рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье 205.5 (организация и участие в организации деятельности террористической организации) в отношении пяти граждан РФ возбуждено новое уголовное дело по части 1 статьи 30 – статьи 278 УК России (приготовление к насильственному захвату власти или насильственному удержанию власти)», – говорится в сообщении.

Напомним, три боевика группировки были задержаны в различных населенных пунктах республики, еще двое в Севастополе. Во время обысков, проведенных силовиками, у подозреваемых изъяли запрещенную литературу и символику, а также информационные материалы экстремистской направленности, мобильные телефоны и так далее.

«Задержанные с применением мер конспирации распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман», – сообщили в ФСБ.

Сейчас подозреваемые находятся в СИЗО №1 в Симферополе.

Накануне «ПолитНавигатор» сообщал, что ФСБ в Тверской области задержала очередного сторонника украинского неонацистского сообщества «М.К.У».



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