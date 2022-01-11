ФСБ задержала пособника украинских нацистов

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Новости Украины

ФСБ в Тверской области задержала очередного сторонника украинского неонацистского сообщества «М.К.У».

Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, под следствием оказался местный житель 2003 года рождения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Задержанный общался с руководителем запрещенной в России организации «М.К.У», находящимся под патронажем украинских спецслужб Егором Красновым и получал от него инструкции.

«В результате скоординированной работы задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Е.Краснова пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество «М.К.У.» новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры», – отмечают в ФСБ.

«Преступная деятельность подтверждается признательными показаниями задержанного, выявленной в его средствах связи перепиской в мессенджере «Telegram» с Е. Красновым, а также осмотром изъятых у него предметов и документов, в том числе инструкций по изготовлению самодельных взрывных устройств», – говорится в сообщении.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 282.1 (участие в экстремистском сообществе) и части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК России.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в конце прошлого года ФСБ разоблачила деятельность 106 сторонников запрещенной в России украинской неонацистской группировки «М.К.У» в 37 регионах страны.