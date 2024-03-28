ФСБ выписала ярлык на убийство Буданова – Бортник

Вадим Москаленко.  
28.03.2024 15:42
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецслужбы, Украина


Россия готовится к отказу от распространения иммунитета на украинских военно-политических лидеров, которого раньше придерживалась ввиду перспективы возможных заключений каких-либо соглашений.

Об этом на канале киевского пропагандиста Александра Шелеста заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готовится к отказу от распространения иммунитета на украинских военно-политических лидеров, которого раньше придерживалась...

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«Заявление Патрушева [имеет в виду директора ФСБ России Александра Бортникова] по Буданову – это выписанный ярлык на убийство. Это публично сделанный заказ на убийство. Заявления по Малюку и по СБУ, что необходимо объявить их террористическими организациями, и использование этих инструментов может означать, что со временем Россия под давлением внутреннего общественного мнения всё или большинство украинских государственных органов может признать террористическими.

Что ведёт к следующим последствиям: невозможность переговоров уже с российской стороны. Не то, что невозможность переговоров, переговоры возможны даже с террористами, невозможность заключения соглашений, когда будет невозможно подписать какой-то документ. Только через каких-то посредников, и то это очень сложные схемы.

Это означает заказ на убийство лидеров политических, военных и всех остальных, и отказ от иммунитета для этих лидеров. Раньше всё-таки охоты на лидеров ни российских, ни украинских особо не было в силу того, что они сохраняют друг друга для соглашений в будущем», – сказал Бортник.

По его словам, это будет иметь внешнеполитические последствия для Украины.

«И это означает усиление давления, требования к странам глобального Юга прекратить контакты с Украиной, это не страна, она уже как ИГИЛ [запрещён в РФ]. И это означает увеличение давления на западных партнёров с целью прекращения финансирования и поддержки.

Вот, какую пьесу может разыгрывать сегодня Россия. Конечно, у неё не получится её разыграть полностью, но какое-то частичное влияние это будет иметь», – заключил политолог.

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