11.03.2020, Симферополь, Виктор Орлов
 
Криминал, Крым, Россия, Спецслужбы
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ФСБ: Задержанные в Бахчисарае готовили насильственное свержение власти

Задержанные сегодня в Бахчисарае являлись членами запрещенной террористической организации и готовили насильственное свержение власти, говорится в официальном сообщении ФСБ.

«Сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации во взаимодействии с подразделениями Министерства внутренних дел и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Республике Крым пресечена деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России решением Верховного Суда РФ в 2003 году), задержано четыре ее активных участника.

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Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого «всемирного халифата», разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти. С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей полуострова террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды крымских мусульман.

По местам жительства членов МТО обнаружено и изъято значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», средств связи, электронных носителей информации, использовавшихся ими при ведении террористической деятельности.

Следственными подразделениями органов безопасности в отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», – сообщают в ФСБ.

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