18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Украина
Просмотров:

«Fuck the Police»: под Радой снова «Аваков – чёрт!» должен уйти в отставку»


Около сотни пикетчиков собрались сегодня утром под Верховной радой с требованиями отставки «непотопляемого» главы МВД Арсена Авакова, в чьем увольнении заинтересованы конкурирующие за власть кланы.

Пикетчики кричали уже знакомую с прошлых протестов речёвку «Аваков – чёрт!» и жгли дымовые шашки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К протестующим то и дело выходили депутаты от просоросовской фракции «Голос», что выдавало в них бенефициаров протеста.

Митингующие обвиняли главу МВД в провале работы ведомства, результатом которого стал рост преступности, пытки задержанных, изнасилования в отделениях полиции, уличные «разборки» в духе 90-х и резонансные убийства.

Кроме того, анитаваковские «активисты» прикатили автомобиль с аудиоаппаратурой, откуда, видимо из солидарности со своими афроамериканскими единомышленниками, звучал трек NWA – «Fuck the Police».

Отметим, несмотря на то, что накануне собиравшая голоса за отставку Авакова партия «Голос» сообщила, что Рада рассмотрит постановление об увольнении министра, в пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что в этом месяце данную отставку рассматривать не будут.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть