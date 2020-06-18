«Fuck the Police»: под Радой снова «Аваков – чёрт!» должен уйти в отставку»

18.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Около сотни пикетчиков собрались сегодня утром под Верховной радой с требованиями отставки «непотопляемого» главы МВД Арсена Авакова, в чьем увольнении заинтересованы конкурирующие за власть кланы.

Пикетчики кричали уже знакомую с прошлых протестов речёвку «Аваков – чёрт!» и жгли дымовые шашки, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

К протестующим то и дело выходили депутаты от просоросовской фракции «Голос», что выдавало в них бенефициаров протеста.

Митингующие обвиняли главу МВД в провале работы ведомства, результатом которого стал рост преступности, пытки задержанных, изнасилования в отделениях полиции, уличные «разборки» в духе 90-х и резонансные убийства.

Кроме того, анитаваковские «активисты» прикатили автомобиль с аудиоаппаратурой, откуда, видимо из солидарности со своими афроамериканскими единомышленниками, звучал трек NWA – «Fuck the Police».

Отметим, несмотря на то, что накануне собиравшая голоса за отставку Авакова партия «Голос» сообщила, что Рада рассмотрит постановление об увольнении министра, в пропрезидентской фракции «Слуга народа» заявили, что в этом месяце данную отставку рассматривать не будут.