Фюзеляж без двигателя: Презентация первого украинского Ан-178 обернулась конфузом

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Новости Украины

Украинское госпредприятие «Антонов», входящее в концерн «Укроборонпром», сегодня презентовало первый серийный военно-транспортный самолёт Ан-178.

Видео опубликовал «Укринформ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе презентации самолёт выкатили под звуки духового оркестра. Среди прочих на торжественных мероприятиях присутствовал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Все мы в детстве мечтали быть летчиками, летать, но сложнее всего построить самолет. Мне кажется, что символичным является то, что Украина демонстрирует свою обороноспособность благодаря объединенным усилиям. Эта синергия и является залогом нашей победы», – сказал министр.

«Их [самолетов] будет больше», – пообещал Резников.

Однако в эфире киевского телеканала «Наш» ведущий резко раскритиковал презентацию. Он представлял себе ревущие двигатели и демонстрирующих возможности лайнера лётчиков под аплодисменты восторженной публики.

«Оказывается, выкатили самолёт, а он без двигателей! То есть по факту сегодня продемонстрировали фюзеляж, я не понимаю, есть ли там внутри авионика какая-то, готов ли он в принципе. Это к теме о рейтинге – то есть перед Новым годом решили показать макет самолёта для того, чтобы президент в своём поздравлении сказал: впервые в этом году мы презентовали. Так сядь в него и лети на нём на отдых, хочется сказать», – возмущался ведущий.

«Это, конечно, незачёт, – согласился украинский политолог Андрей Золотарёв. – Как говорят в Одессе, мы пихали паровоз без трубы и без колёс».

«Добавлю дёгтя: Резников, конечно, красиво выступает, адвокат как-никак, но за семь лет ни одного самолёта. Если бы Резников конкретно поставил задачу: через два года ГП «Антонов» должен и будет выпускать хотя бы семь-десять самолётов в год – конкретная задача», – говорит эксперт.

«Поскольку в 2014 году мы входили в девятку стран, которые обладали технологиями производства авиадвигателей, а это очень серьёзная заявка. Добавлю другое: в 1991 году 30 процентов мировых грузовых авиаперевозок было за самолётами марки «Антонов». Если бы мы сохранили эту долю на рынке, Украина бы получала от продажи авиационной техники сумму большую, чем мы получаем от продажи руды и железа», – резюмировал Золотарев.