В России ликвидировали иностранного агента «Мемориал»

Верховный суд РФ ликвидировал сегодня организацию – иностранного агента «Мемориал». Поводом стали неоднократные, грубые нарушения законов России и иных правовых актов.

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Представитель Генеральной прокуратуры РФ Алексей Жафяров заявил в суде, что «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР.

«Международный «Мемориал» создавался как организация по увековечиванию памяти, а сейчас практически полностью сосредоточился на том, чтобы искажать историческую память. Мы вынуждены наблюдать за попытками реабилитировать нацистских преступников. Это потому, что кто-то за это платит – и это подлинная причина, почему «Мемориал» так тщательно борется против того, чтобы открыто называть себя иноагентом», – сказал Жафяров.

Он напомнил, что с 1991 года только Генпрокуратура реабилитировала 500 тысяч человек, а МВД — 3 миллиона, работа продолжается.

«Мемориал» ни разу не обратился к ним за реабилитацией осужденных», – отметил прокурор.

Юристы «Мемориала» в свою очередь просили не применять такую строгую меру ответственности, как ликвидация, отметив, что уже получили и оплатили штрафы за нарушения.

«Сегодняшнее дело — первое дело, где основанием для ликвидации организации является нарушение закона об иноагентах. Это единственное заявленное основание. Большая часть выпадов, которые мы сегодня, в прениях слышали, не имеют отношения к иску. Все обвинения в фальсификации истории, политической деятельности — не имеют отношения к сегодняшнему делу. Международный «Мемориал» не согласен с законодательством об иностранных агентах, но добросовестно его выполняет», – сказал юрист Григорий Вайпан.

А модный московский адвокат Генри Резник разразился политическими обвинениями.

«Я полагаю, что это обращение Генеральной прокуратуры в суд полностью подпадает под формулировку — недобросовестное заявление безосновательного иска. Когда я сталкиваюсь с такого рода исковыми заявлениями представителей власти, обличёнными большими полномочиями, когда они исходят от влиятельных органов, входящих в систему государственной власти, не скрою, я чувствую себя гадко. Профессионализм требует прогнать это чувство и работать. Но чувство гадости все время подпитывается, когда я обращаюсь к тексту искового заявления. Оно, чувство, основывается на том, что такого рода политические дела, увы, заканчиваются не правосудными решениями», – сказал Резник.

Решение Верховного суда вызвало стон и ропот среди либералов.

«Это чудовищно. Я несколько раз ходил к Верховному суду. Я поддерживаю общество «Мемориал». Я считаю, что это последний заградительный барьер, который у нас, наверное, уже надо говорить «был», к сожалению, на пути к полной сталинизации общества и государства. Значит, будет сталинизация. Она будет отражаться и в политике тоже. И то, что мы имеем сейчас, — это еще такой сталинизм лайт. Боюсь, что будет гораздо хуже. Это трагедия нашей страны», – заявил один из руководителей партии «Яблоко» Сергей Митрохин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Ему вторит московский либерал-навальнист Илья Яшин.

«Наследники палачей не хотят, чтобы им напоминали о том, кем были их предки и кем являются они сами», – высказался Яшин.

Страдать либералы начали заранее, флешмоб длится уже не первый месяц. Дополнительные переживания «прогрессивной общественности» доставило вчерашнее решение карельского суда, который приговорил руководителя местной организации «Мемориала» Юрия Дмитриева к 15 годам тюрьмы за педофилию. Ранее под давлением либералов ему дали всего 3,5 года за развратные действия в отношении несовершеннолетней приемной дочери.

А вот движение «Ветераны России» не удовлетворено тем, что «Мемориал» запретили по формальным основаниям. «Ветераны» потребовали ее к ответственности за «отрицание фактов преступлений нацистских пособников». По словам председателя «Ветеранов России» Ильдара Резяпова, члены движения обнаружили 19 нацистских преступников в списках «репрессированных» на сайте «Мемориала».

Представители «Ветеранов» попытались сегодня выставить пикет у здания суда, но полицейские попросили их уйти.

Зато несколько десятков сторонником «Мемориала» толпились беспрепятственно. Когда стало известно о принятом решении, они несколько минут под камеры дружно скандировали «Позор!».

В патриотических кругах не довольны слишком мягким отношением государства к «Мемориалу».

«И я искренне не понимаю, мы кого-то стесняемся? Почему эту блевотину не признать экстремистской и не разгромить всю их инфраструктуру? «Мемориал» и подобные им десятилетие выворачивают мозги нашим детям, превращая их в зомби без прошлого и настоящего. Потом мы удивляемся, что Вечный огонь для них лишь пустая трата денег на газ и место, где можно «справить нужду», – написал в своем телеграм-канале политолог Сергей Карнаухов.

С ним согласен журналист RT Максим Кононенко.

«Мемориал, конечно, давно уже не организация, которая составляет списки репрессированных. А организация, которая защищает террористов. И довольно странно, что прокуратура обвиняет «Мемориал» в том, что тот обвиняет Россию в том, что та террористическое государство. Я такого не видел. Я видел, что «Мемориал» защищает террористов. Вот не тех четырех случайно попавших в списки репрессированных нацистских преступников – а реально террористов. Ну то есть мне совершенно не жаль, если эту организацию закроют. Она не нужна. Все списки составлены», – считает Кононенко.

Политолог Алексей Мухин разъясняет, что «Мемориал» при поддержке Запада занимался обелением экстремистских и террористических организаций в РФ.

«Пользуется корпоративной защитой всех тех, кто поддерживал «Белых касок», боевиков ИГИЛ (запрещённая в РФ организация) под видом «повстанцев» и прочих бармалеев, сегодня стоит в позиции обиженного. Хотя, казалось бы, повода для обиды быть не должно: медийная поддержка запрещенным организациям – таким как экстремистские «Свидетели Иеговы» (запрещены ещё и в Германии, кстати) и откровенно террористическая «Хизб ут-Тахир аль-Ислами» – не могла остаться без ответа со стороны государства. И не осталась. Чего уж тут ныть, если по сигналу из-за рубежа занимаешься противозаконной деятельностью?», – написал Мухин.