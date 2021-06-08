Гаагский трибунал в очередной раз подтвердил репутацию антисербского судилища

08.06.2021, Белград, Алексей Топоров

Международный суд в Гааге приговорил бывшего командующего Войска Республики Сербской (ВРС), генерал-полковника Ратко Младича к пожизненному заключению.

Решение апелляционной коллегии суда подтвердило вердикт первой инстанции, вынесенный Гаагским трибуналом генералу Младичу 22 ноября 2017 года.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», отклонив девять жалоб защиты, суд признал генерала Младича виновным в «четырех совместных преступных действиях»: геноциде в Сребренице, преследовании хорватов и мусульман на всей территории БиГ, терроре населения Сараево при помощи продолжительных обстрелов и снайперской стрельбы, взятия в заложники так называемых миротворцев ООН.

Согласно приговору, Младич был главным действующим лицом всеобъемлющей совместной преступной деятельности, направленной на постоянное и насильственное изгнание мусульман и хорватов с большей части территории БиГ с целью достижения сербского господства.

Абсолютно идиотские и голословные обвинения, не подкрепленные фактами, 78-летний генерал выслушал абсолютно спокойно.

Бошнякский активист напал в Гааге на серба, вышедшего в поддержку генерала Младича

Что интересно: председатель Апелляционной палаты Международного суда в Гааге судья из Замбии Приска Матимба Ньямбе в отличие от коллег усомнилась в правильности выдвинутых Младичу обвинений, за исключением взятия в заложники помогавших мусульманским боевикам «миротворцев» ООН, и высказалась за повторное рассмотрение дела генерала. Также она не увидела признаков геноцида в отношении боснийских сербов к мирному бошнякскому населению.

Президент США Джо Байден назвал сегодняшний приговор Ратко Младичу «историческим», заявив, что он укрепляет «решимость США предотвратить будущие зверства во всем мире». В своем заявлении Байден добавил, что подтвержденный приговор, по которому Младич был приговорен к пожизненному заключению, показывает, что «те, кто совершил ужасные преступления, будут привлечены к ответственности».

«Приговор генералу Ратко Младичу не имеет ничего общего с законом и справедливостью, – заявил сербский член Президиума БиГ Милорад Додик, сразу же после вынесения вердикта на процессе по генералу. – В БиГ погибло в общей сложности 96 тысяч человек, из которых более 30 тысяч были сербами, что составляет 30 процентов. И посмотрите вердикты Гаагского трибунала. Анте Готовина, Насер Орич, Атиф Дудакович (прославившиеся своими массовыми изуверствами в отношении сербского населения главари хорватско-бошнякских вооруженных формирований – ред.) и многие другие смотрели этот приговор в своих домах, как свободные люди, хотя мы знаем, какие преступления они совершили против сербского народа. Но только генерал Младич стал легендой, и сербский народ будет знать, что без его духа страдания нашего народа были бы намного больше».

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Генерал Младич в Сребренице после освобождения ее от исламистов

«Гаагский трибунал еще раз подтвердил роль антисербского суда, который устанавливает ответственность за военные преступления не в соответствии с доказательствами, а в соответствии с национальной принадлежностью обвиняемого, – прокомментировала позорный вердикт президент Республики Сербской Желька Цвиянович. – Если бы все было наоборот, сегодняшнее постановление не сопровождалось бы освобождением для некоторых из самых печально известных Гаагских обвиняемых, таких, как Насер Орич, Рамуш Харадинай, Анте Готовина, а также ряд других, из чьих зон ответственности сербы исчезли навсегда».

При этом сын Ратко Младича – Дарко, заявил, что будет бороться за пересмотр окончательного вердикта Гаагского трибунала, проанализировав приговор и используя его многочисленные недоработки и несоответствия.

Российский писатель Александр Проханов, бывавший на Балканах во время военных конфликтов, полагает, что Младич вряд ли будет освобожден. Проханов полагает, что генерал, как и президент Милошевич были преданы в результате цветной революции, организованной в Югославии.

«Эмоции очень горькие, потому что я помню Младича по тем событиям, когда он был молодой, яркий, агрессивный. Помню, мы стояли где-то в предгорьях на обочине, и мио нас катили грузовики с сербами-добровольцами. Они были вооружены, они видели своего генерала и поднимали вверх два пальца, провозглашая победу. Тогда казалось, что Младич будет одним из крупных и великих сербов. Но судьба ему изменила. Пришли предатели, идея Младича, Караджича и Милошевича была попрана, пришли другие люди, и воцарился другой строй с другими принципами и идеями реванша и возмездия. Я горюю, когда вижу его постаревшим, больным, хворым, обреченным на пожизненное существование в этой камере. Я бы на его месте воспользовался этой тишиной, этими последними спокойными годами жизни, когда нет этих мучителей, этих процессов, адвокатов, сочувствующих. Чтоб он сел и написал книгу о своей жизни, о своей судьбе, о своей горечи, о своей любви к Сербии. Это будет для него человеческий духовный выход», – сказал Проханов в эфире «Эха Москвы».

Пожизненный приговор Ратко Младичу – это последовательная зачистка всех сербских лидеров Западом с целью отрыва Белграда от России по примеру Болгарии, опасается писатель.

«Помню, я встречался с Караджичем, и с ним была его помощница, они вместе ратовали за великую Сербию, сербскую красоту, независимость, богоданнность. Потом она сдала своего кумира Караджича. Это типичное предательство. Она служила натовцам, служила американцам. В каждом народе есть предатели. Сербы это изнасилованный народ, это сломленная страна, страна с перебитым хребтом. Это страна, которую вырвали из великого общеюгославского контекста, разбомбили их города, мосты, дороги, поезди с детьми. Идет чистка огромная. Сербские националисты Караджич и Младич за решеткой. Что сейчас требовать от Сербии? Сербия глубинно пророссийская. Но ведь и Болгария была глубинно прорусской. Но ее развернули на 180%», – напомнил Проханов.