Гаагское судилище демонстрирует запредельный идиотизм – экспертное мнение

11.03.2020, Москва, Максим Карпенко

Так называемый суд над обвиняемыми в крушении рейса MH17 гражданами РФ Сергеем Дубинским, Игорем Гиркиным и Олегом Пулатовым, а также гражданином Украины Леонидом Харченко, который начался в Нидерландах, рискует вылиться в аналог процесса над коммунистом Георгием Димитровым, на котором Димитров из обвиняемого превратился в обвинителя нацистов.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявили российские политические эксперты.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Так, по словам политолога Армена Гаспаряна, доводы, выстроенные голландским обвинением, смехотворны и не имеют под собой доказательной базы.

«То, что продемонстрировано – это вообще за гранью добра и зла. Это так называемое обвинение в русском диалекте. Я не очень понимаю, что это такое и чем условно русский язык в Днепропетровске или Кривом Роге отличается от русского языка в Донецке или Луганске.

Но еще больше я был потрясен, когда услышал, что в этот день, в момент крушения «Боинга», спецназ ГРУ в результате спецоперации вывел из строя серверы австралийской разведки. Это уже просто днище какое-то. Ладно бы ЦРУ, МИ6, Моссад – это я еще мог бы понять, хотя бы какая-то связь, но австралийская разведка – это уже просто издевательство какое-то над здравым смыслом.

У меня есть такое опасение, что этот процесс станет даже большим именем нарицательным, чем процесс в Третьем рейхе над Георгием Димитровым. Над этим судилищем потом откровенно насмехались, когда обвинение демонстрировало совершенно запредельный идиотизм. Здесь, мне кажется, получается еще хлеще», – заявил Гаспарян.

С ним согласился политолог Сергей Марков, по мнению которого, голландские следователи должны прилечь к ответственности членов Совбеза Нидерландов, поскольку это именно они фальсифицировали расследование.

«Суд является политически коррумпированным и похож, сравнить его можно с нацистским судом по поводу поджога Рейхстага. Это особенно хорошее сравнение, потому что этот суд по Рейхстагу имел политической целью начать расправу с коммунистами. Точно также здесь политическая цель – начать расправу с российскими государственными структурами.

Кроме того, сходство в том, что в том случае с поджогом были связаны немецкие спецслужбы. Точно также здесь малайзийский «Боинг» был наверняка сбит в результате заговора, инициатором которого была СБУ с целью объявить ДНР и ЛНР террористическими организациями, а российское государство в поддержке этих «террористических организаций». Пять лет понадобилось для фальсификации процесса. Совершенно очевидная фальсификация.

Те, кто сбивал, а это СБУ и их патроны из американских спецслужб, они и имитируют расследование. Убийцы захватили контроль над следственной группой. Я считаю, что главное, что должна сделать прокуратура Нидерландов – немедленно арестовать членов Совета безопасности Нидерландов, которые, совершенно очевидно, скрывают убийц и фальсифицируют расследование», – считает Марков.