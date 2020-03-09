В Гааге началось многосерийное судебное телешоу по дискредитации России

09.03.2020, Киев, Константин Серпилин

В Нидерландах начался заочный суд над обвиняемыми в крушении рейса MH17 гражданами РФ Сергеем Дубинским, Игорем Гиркиным и Олегом Пулатовым, а также гражданином Украины Леонидом Харченко.

Соответствующую видеозапись опубликовали в эфире телеканала «Настоящее время», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Председателем суда был назначен Хендрик Стейнхаюс. Он объявил, что, поскольку четверо подозреваемых не появились в зале заседания во время официального начала слушаний, в дальнейшем, если они всё-таки явятся, то смогут только озвучить свою позицию.

«Четверо подозреваемых не присутствуют на суде. Тем не менее, если обвиняемые появятся в суде, они смогут только выразить свою позицию. И официальное начало судебного рассмотрения определяет, кто появился в зале суда. Ни один из обвиняемых не появился», – объявил он.

Также Хендрик Стейнхаюс заявил, что, согласно голландскому законодательству, все обвиняемые должны иметь нидерландских адвокатов.

«У нас четверо обвиняемых, все они не нидерландцы, и находятся на территории другого государства. Тем не менее голландское криминальное законодательство в данном случае применяется.

Это означает, что подозреваемые в данном деле обязательно должны иметь голландских адвокатов. Если подозреваемые не являются в суд, и не присылают своего адвоката, то сами судьи должны определить, какой процедуры придерживаться в этом случае», – сказал судья.

Он также сообщил, что только один из обвиняемых, Олег Пулатов, представлен в процессе командой адвокатов – юристами гаагской компании «Sjоcrona van Stigt». Также им будет помогать российский юрист Елена Кутина, однако россиянка по нидерландскому законодательству не имеет права выступать в суде. Остальные трое подозреваемых в суд не явились и защитников не наняли, а посему адвокатов им назначат.

После чего председательствующий сообщил, что в суд поступили 84 заявления с требованиями о финансовой компенсации. Судья не раскрыл детали относительно заявленных требований о компенсации, эти данные будут обнародованы позже.

Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний.

Происходящее в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал историк и политолог Владимир Корнилов. По его мнению, данный процесс – лишь долгоиграющее судебное телешоу по дискредитации России.

«Стартует процесс – такое долгоиграющее судебное телешоу в Голландии очень важное на самом деле. Почему: к сожалению, все признаки показывают, что никто в Голландии не заинтересован в установлении истины по «MH17», но при этом устраивается шоу специально для того, чтобы дискредитировать политику России, российское государство, и это пытаются растянуть на многие серии с прямыми трансляциями и включениями.

Просто надо понимать, что та позиция, которую уже сейчас занял Гаагский суд, который заботится лишь о том, чтобы было побольше прессы (вне зависимости от вирусов и прочего) и поменьше данных, фактов, свидетелей и так далее – вот это свидетельствует о том, что подход, как к будущему судебному телешоу. Надо быть к этому готовым», – заявил Корнилов.

Отметим, что голландская сторона проигнорировала обнародованные ранее факты Минобороны РФ, которое провело расследование и выяснило, что «Боинг» мог быть сбит украинской ракетой, запущенной с установки, приписанной к воинской части во Львовской области, которая была задействована в 2014 году в т.н. АТО.