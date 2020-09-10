Гадание по арестам СБУ: Задержали сепаратиста — быть визиту Зеленского

10.09.2020, Одесса, Татьяна Геращенко

Лишь пару часов назад я предположила, что визитам Зеленского в тот или иной город предшествуют аресты СБУ «сепаров» и «ваты», как вдруг Служба безопасности отчиталась о «разоблачении в Одессе агитатора, призывавшего к изменению конституционного строя и государственных границ Украины».

Дело в том, что из-за провальной до сегодняшнего дня операции по эвакуации танкера «Делфи», президент несколько раз откладывал свой визит в Одессу и даже не приехал в нее 2 сентября на День города. Но так как утром танкер все-таки удалось отбуксировать, и Зеленскому уже не так стыдно смотреть электорату в глаза, визит должен состояться. Во всяком случае, если судить по прыти спецслужб.

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«Антиукраинскую деятельность сепаратистского интернет-агитатора блокировали киберспециалисты Службы безопасности Украины в Одессе, — отрапортовала пресс-служба ведомства. — Деструктивные материалы пропагандист размещал на персональных и фейковых страницах и в многотысячных сообществах в запрещенных российских соцсетях. Злоумышленник поддерживал пророссийских боевиков и агитировал за создание на территории южных областей террористической организации по образцу «Л / ДНР».

Во время обыска в квартире «следователи органов безопасности обнаружили компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности». Оргтехника и гаджеты изъяты и направлены на экспертизу.

«Действия агитатора квалифицированы по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Одесситу пока сообщено о подозрении. Следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины, ему грозит до пяти лет лишения свободы».

Напомню, что только за последние месяцы одесские силовики «обезвредили» пенсионерку в футболке с надписью «СССР» и мужчину с детскими сувенирными флажками СССР — Зеленский должен чувствовать себя в безопасности.

Как и все остальные граждане, которым он пообещал на инаугурации «вы должны ехать в Украину не в гости, а домой, мы построим страну возможностей, где все равны перед законом, где существуют честные и прозрачные правила игры».

Что, в общем-то, под большим вопросом. Ведь даже если руководствоваться законом «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрет пропаганды их символики», то действует он в одностороннем порядке: охота идет лишь на граждан не считающих Россию страной-агрессором и ностальгирующих по советскому прошлому, тогда как откровенные нацисты не только разгуливают на свободе, но и диктуют, по сути, политику государства.