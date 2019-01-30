«Гаденько»: В Киеве говорят о договорняке Порошенко с Медведчуком

30.01.2019, Киев, Михаил Рябов

Проведение вчера практически одновременно в Киеве двух предвыборных мероприятий – форума с выдвижением Петра Порошенко и съезда с программной речью Виктора Медведчука – было «договорняком» между властью и т.н. «оппозицией», представленной олигархами из осколков Партии регионов и прочими «сбитыми летчиками».

Об этом в своем блоге рассуждает киевская журналистка Соня Кошкина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, обслуживающий Порошенко телеканал «Прямой», которому, в теории, стоило бы попросту замолчать мероприятие конкурентов, напротив, всячески раскручивал съезд Медведчука, демонстрируя угрозу реванша «свидомому» электорату.

«О том, что сегодня же съезд проводил «Оппоблок» во главе с, прости Господи, Медведчуком, узнала, уже выйдя с форума. Ну, мало ли: совпадение, прикол. Бывает, всякое бывает. Но червь сомнения закрался, конечно.

А потом включила «Прямой». И сомнения развеялись начисто. Из обсуждений – формы, смыслов, подач – пропрезидентскими экспертами сегодняшнего действа вывод следовал простой и однозначный: нет, это не было совпадением. И приколом тоже не было. Но заранее продуманным «договорняком». Для создания контраста. Технологично, вроде, все верно, но как-то гаденько», – сокрушается майданщица Кошкина.

Напомним, что форум Порошенко в прямом эфире транслировали не только пропрезидегтские каналы, но и «112» с «NewsOne», которые связывают с Медведчуком.